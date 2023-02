Arne Emmaneel met Pepingen-Halle tegen Belisia Bilzen: “Elk punt is van tel voor ons”

Voetbal tweede nationale BPepingen-Halle neemt het zondagnamiddag in eigen huis op tegen Belisia Bilzen. De Limburgers staan na drieëntwintig speeldagen op de derde plaats in tweede nationale B en zijn dus allerminst een hapklare brok. De thuisploeg staat op de veertiende plaats en vaart momenteel nog niet in veilige wateren.

In Bilzen werd er met 2-1 verloren nadat men in de slotfase een tegendoelpunt moest incasseren. Arne Emmaneel weet wat er hem te wachten staat. “Ik herinner me dat het een goed voetballende ploeg was die voordeel haalde uit het synthetisch veld. Ze beschikten over enkele sterke techniekers. Vooral die nummer veertien (Tiemen Wijnen, red.) maakte indruk op mij.”

“Belisia Bilzen verloor vorig weekend met 0-2 van Berchem. Onze komende tegenstander maakt op dit moment een moeilijke periode door. De Limburgers pakten slechts vier op vijftien. Naar ik vernam, zouden ze sukkelen met een viertal spelers die een spierletsel hebben opgelopen. Op zich mag dat voor ons niet veel uitmaken. We moeten naar onszelf kijken. Elk punt is van tel. Als veertiende in de rangschikking hebben we op dit ogenblik slechts één punt meer dan Lebbeke en Turnhout. Eén van die twee ploegen staat vandaag op een barrageplaats.”

Transfer?

In de wandelgangen wordt er gefluisterd dat Arne Emmaneel op het einde van dit seizoen Pepingen-Halle zou verlaten. Op zich zou het begrijpelijk zijn dat de Waaslander een club dichter bij huis zoekt. De betrokkene nuanceert de verhalen echter. “Ik heb ook gehoord dat ik al elders zou getekend hebben. Op dit moment moet ik dat weerleggen. Het klopt dat ik wel reeds met andere clubs heb gesproken. Ik heb echter nog nergens mijn handtekening gezet.”

“Of blijven bij Pepingen-Halle dan een optie is? Waarom niet? Ik heb evenwel nog geen gesprek gehad met de clubleiding. Wat mij betreft blijven alle opties open. Ik concentreer me liever op de huidige competitie. De flow van voor de winterstop is wat weg. We verloren enkele keren in de extra tijd of moesten vrede nemen met een gelijkspel. Het is aan ons om opnieuw aan te knopen met de overwinning. Dat mag tegen Belisia gebeuren.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB