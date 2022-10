Arne Desimpelaere trekt met vier zeges naar het slotweekend en koerst in Ploegsteert en Lendelede

Jelle Vossen in zak en as na opdoffer voor Zulte Waregem tegen OHL: “Vijf tegengoals in halve match, pff...”

Asgrauw was zijn gelaat. Innerlijk kookte de spits die na zijn 400ste wedstrijd in de Jupiler Pro League geen enkele reden had voor een feestje. “We hebben als team gefaald in wat misschien wel de belangrijkte 45 minuten van het seizoen hadden kunnen zijn”, zuchtte Jelle Vossen. Zoals heel Zulte Waregem zat hij na de pandoering tegen OH Leuven in zak en as.

