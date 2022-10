Arne Desimpelaere trekt met vier zeges naar het slotweekeinde en koerst in Ploegsteert en Lendelede

Nevele (6/6), Dentergem (11/9), Lichtervelde (24/9) en Tielt (2/10): de vier overwinningen van Desimpelaere. Hij eindigde ook nog twee maal tweede en drie keer derde. “Vier zeges, had ik voor de start van het seizoen niet verwacht”, beweert de junior uit Aarsele. “Mijn conditie is nog goed want ik won de voorbije maand drie keer. Misschien lukt het om nog een vijfde keer te winnen. Het parcours in Ploegsteert ken ik niet, Lendelede wel, een mooie omloop. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik een beetje hoopte op een selectie voor La Philippe Gilbert.”

Deze internationale UCI-tweedaagse opent zaterdag met een etappe Harzé-La Gleize en gaat zondag verder met een rit Harzé-Remouchamps. De streep van die tweede etappe ligt halfweg La Redoute. “Een pure klimmer ben ik niet, maar klimkoersen ga ik zeker blijven rijden”, vertelt Desimpelaere. “Begin deze zomer trok ik naar Herbeumont. Tot twintig kilometer van de streep was ik goed mee, dan moest ik eraf, maar ik haalde wel het einde. Tour du Valromey reed ik ook, maar die rittenkoers was superzwaar.”

Memorial Roger Decock

Dus geen La Philippe Gilbert dit weekeinde voor de eerstejaarsjunior. Wel nog twee resterende kermiskoersen. Vorige zondag zette hij in Tielt de eerste Memorial Roger Decock op zijn naam. “Een wedstrijd op het parcours van de Keizer der Nieuwelingen”, blikt Desimpelaere terug. “Het regende aanvallen, ik schoof ook enkele keren mee, maar drie ronden van het einde was ik niet mee toen een kwartet met ploegmaat Niels De Clerck voorop raakte. Twee renners hingen er tussen. Zij sloten aan. In de slotronde, toen we op vijftien seconden kwamen, sprong ik er alleen naartoe. Een Brit ging, Niels De Clerck wipte mee, Bert Bolle en Matti Van Speybroek bleven rijden. In de laatste rechte lijn ging ik op en over iedereen. Een leuke thuiszege.”