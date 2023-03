Arne Dereere (SKV Zwevezele): “Iedereen wil straks in schoonheid afscheid nemen van deze mooie club”

“We kenden hier in Zwevezele fantastische jaren”, stelt de 31-jarige Zwevezelenaar Arne Dereere, beroepshalve electricien. “Onze voorzitter Paul Degroote zorgde tien seizoenen lang voor een hoogconjunctuur en iedereen binnen de club genoot daarvan. We wisten dat hij na tien jaar zou stoppen als preses en de club dus voor een moeilijk moment zou komen te staan. Iedereen is onze voorzitter dan ook enorm dankbaar, want hij heeft Zwevezele weer op de voetbalkaart gezet. Iedereen wil straks in schoonheid afscheid nemen van deze mooie club en dus gaan we met z’n allen nog tot het einde van het seizoen voluit voor de club én vooral voor onze afscheidnemende president.”

Jong Male

“Uiteraard hebben we dit seizoen ook een sterke groep en willen we dat nog eens tonen tijdens onze eindsprint. Zaterdagavond kregen we topper Jong Male op bezoek en wonnen we met ruime en verdiende 4-0-cijfers. We kwamen al snel 1-0 voor met een owngoal en kregen het dan toch een tijdje lastig. Onze organisatie stond echter op punt zodat we Male niet langszij lieten komen. Net voor de rust scoorden we de 2-0 en na de rust liepen we nog uit tot een mooie 4-0-zege. Met die goede mentaliteit willen we nu ook onze resterende matchen afwerken. Volgende week staat er alvast een mooie nieuwe uitdaging op het programma met een verplaatsing naar WS Houthulst, de vierde in de stand.”

SV Loppem

Net zoals de meeste van zijn medemaats heeft Arne Dereere ook al voor volgend seizoen reeds onderdak gevonden. “Nadat de voorzitter klare wijn schonk, had ik snel enkele gesprekken met andere teams. Finaal werd het reeksgenoot SV Loppem. Ook mijn ploegmakker Jurrie Vandekerckhove, met wie ik centraal achterin speel, trekt naar Loppem en bij de gesprekken met Loppem had ik ook meteen een goed gevoel. Mijn nieuwe club staat momenteel geïsoleerd laatste in onze reeks zodat de kans heel groot is dat het voor mij volgend seizoen voetbal in derde provinciale wordt.”

