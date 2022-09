Arne Cuypers ruilde KRC Genk Beloften in voor Patro Eisden: “In het “mannenvoetbal” vond ik een nieuwe uitdaging”

Verleden seizoen kroonde Arne Cuypers en het beloftenteam van KRC Genk zich autoritair kampioen in de U21-competitie. De 21-jarige Genkse aanvaller speelde er met Bilal El Khannouss en Andras Németh en niets wees uit dat de youngster op het einde van het seizoen de club zou verlaten. Na een goed gesprek met Stijn Stijnen koos hij uiteindelijk voor Patro Eisden. Met telkens twee doelpunten in de bekermatchen tegen Berchem en Westhoek, bewees Yarne Cuypers dat hij de overgang naar Patro Eisden goed verteerde.

Yarne Cuypers koos na acht jaren KRC Genk bewust voor een overgang. “Ik beleefde vele mooie jaren in Genk, maar was toe aan een nieuwe uitdaging en ben zelf op zoek gegaan naar een nieuwe club”, zegt Cuypers. “Na zoveel jaren KRC Genk wou ik de stap zetten naar het “mannenvoetbal”. Bij het eerste gesprek met Stijn Stijnen had ik meteen een goed gevoel. De keuze was dan ook snel gemaakt. Ik begon met enkele weken achterstand aan de trainingen. Aanvankelijk was het op de tanden bijten. Terwijl in Genk er meer op techniek getraind werd, lag bij Patro de nadruk op het conditionele vlak. Daarbij speelden we om de drie dagen nog een wedstrijd. Dat was zwaar. Maar ondertussen plukt ik de vruchten van die harde voorbereidingsperiode.”

Knokken voor basisplaats

Met vier doelpunten in de bekerwedstrijden tegen Berchem en Westhoek heeft Yarne snel zijn draai in Eisden gevonden. “Ik voelde me er meteen thuis. Vanaf de eerste dag ben ik vlotjes in de spelersgroep opgevangen. Vergeet niet dat ik als jongere tussen haast allemaal ervaring spelers trainde. Wat een verschil met de beloftenploeg. Er wordt met meer power getraind, de contacten zijn harder en je speelt tegen meer ervaren en slimmere spelers. Dit is mannenvoetbal. Het is nu zoeken en werken voor een basisplaats. Dit wordt niet gemakkelijk. Maar ik ben bereid hier hard voor te werken en elke kans die ik krijg me te bewijzen”, klinkt Cuypers zelfverzekerd.

Met een verlieswedstrijd tegen titelkandidaat La Louvière, een zege tegen Jong OHL en de plaatsing voor de Beker van België nam Eisden een verdienstelijke start. “We hebben hard gewerkt en plukken de vruchten van onze intense trainingen. In deze reeks met twintig ploegen moet je er iedere week staan. Voor de drie promotieplaatsen komen immers veel teams in aanmerking. Het wordt knokken, 38 weken lang. Ook de bekercampagne blijft belangrijk voor Eisden. Eind september komen de eersteklassers in de trommel en wordt er geloot. Het maakt niet uit wie onze tegenstander zal zijn. Uiteraard mikken we op een topploeg. Neen, het hoeft niet noodzakelijk Genk te zijn”, knipoogt Cuypers.

Met goed gevoel naar Visé

Zondag wacht er een moeilijke trip naar Visé. “Visé mogen we zeker niet onderschatten. Thes werd er op een 3-0 nederlaag getrakteerd. Het wordt dus opletten. Door de winst tegen OHL en de plaatsing voor de beker, kunnen we met een goed gevoel afreizen. Of ik nog mijn ploegmaats bij KRC Genk volg? Natuurlijk. Ik heb er veel vrienden gemaakt en met sommigen heb ik nog regelmatig contact. Ik ben dan ook blij dat Bilal El Khannouss en Andras Németh hun kans in het eerste elftal gegrepen hebben. Datzelfde wil ik ook bij Patro”, besluit Arne Cuypers, die zijn eerste voetbalpasjes zette bij Hasselt en nu in Heusden-Zolder woont.

Met de 19-jarige middenvelder Nick Van Diest haalde Patro nog een extra versterking binnen. Van Diest komt over van reeksgenoot KSK Heist.