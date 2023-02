Arne Cuypers en Sporting Hasselt zijn tevreden met gelijkspel tegen Belisia Bilzen: “Een terechte puntendeling”

Tijdens de winterstop kwamen enkele jongens van Patro Eisden de rangen van Hasselt versterken voor een half seizoen. Hangende spits Arne Cuypers was een gesel voor de achterhoede van Belisia. In blessuretijd was hij dichtbij het winnende doelpunt. Hij zag doelman Cascio ver uit zijn doel staan en zijn plaatsbal vanop 25m ging rakelings naast.

“Het zou fantastisch zijn geweest als ik had kunnen scoren", stelde de 21-jarige vinnige aanvaller. “Al moeten we ook eerlijk zijn in onze analyse. Deze derby verdiende geen winnaar. Het is een terechte puntendeling. Onze coach Wim Hayen stuurde bij tijdens de rust. De opstelling van Belisia was voor een stuk een verrassing, want er zaten enkele jongens in de tribune (onder andere Alessio Allegria, red.). Daarom kregen we geen greep op de wedstrijd in de eerste helft. Na de rust kwam Devon Maes en moest ik diep in de spits postvatten. We kwamen gretig uit de kleedkamers en kregen enkele mogelijkheden. Het werd vooral bikkelen op het middenveld. In de slotfase kreeg Belisia ook kansen, maar onze jonge doelman Mattice Vandebeek deed het uitstekend.”

Rode kaart Jordi Maus

“Twintig minuten voor tijd kreeg Jordi Maus zijn tweede gele kaart”, vervolgt Cuypers uit Heusden-Zolder. “Een zwaar verdict van scheidsrechter Thomas Lucas, want de eerste gele kaart was erg licht. Ach, we moeten ons neerleggen bij de beslissing van de ref, want hij floot zeker een goede partij. Met tien tegen elf konden we toch een gelijkspel afdwingen en daar moeten we ons aan optrekken voor de komende weken”, besluit Cuypers, die zijn opleiding bij KRC Genk genoot.

Siebren Lathouwers

Bij Belisia waren ze ontgoocheld na de draw. T1 Jan Schoefs kan altijd rekenen op de polyvalente en hardwerkende Siebren Lathouwers. “De eerste helft namen we voor onze rekening en toen hadden we moeten scoren”, stelde Lathouwers. “Akkoord, de kansen waren schaars in een gesloten, tactische wedstrijd. Toch kregen we enkele mooie mogelijkheden. Met een kopbal van Jelle Alaerts en rond het half uur een heerlijke plaatsbal van dirigent Tiemen Wijnen, maar doelman Vandebeek had een knappe reflex in huis. Het eerste luik van de tweede helft was voor Hasselt, maar in de slotfase kregen we nog de beste kansen langs Wang en Vandecaetsbeek.”

“We zijn erg ontgoocheld met dit resultaat”, gaat de 22-jarige Lathouwers, die tot zijn achttiende bij KRC Genk speelde en daarna een tweejarig profcontract tekende bij STVV, voort. “We blijven in de top drie, maar willen uiteraard alle wedstrijden winnen. Belisia heeft de ambitie om naar eerste nationale te promoveren. Alles is aanwezig om die stap te zetten. Waarom ik niet kon doorbreken als prof bij STVV? Blijkbaar niet goed genoeg zeker? Ach, het is mijn tweede seizoen bij Belisia en ik ben hier gelukkig”, besluit de student bedrijfsmanagement.

Debuut Edwin Wang

Halverwege de tweede helft mocht middenvelder Edwin Wang zijn debuut vieren van T1 Jan Schoefs en hij liet zich meteen opmerken. “In de eerste plaats wil ik de mensen van KVK Wellen nog eens bedanken voor die geweldige periode”, vertelde Edwin Wang uit Lanaken. “In het verleden speelde ik voor Spouwen-Mopertingen en toen Belisia kwam polsen voor een overgang, zag ik dat meteen zitten. Natuurlijk is er een niveauverschil, maar ik heb ervaring genoeg om dit snel te overbruggen. Ik kon tegen Hasselt enkele keren uithalen, maar hun doelman was bij de pinken. In de komende weken hoop ik natuurlijk op meer speelminuten. De club is ambitieus en ik ben klaar om mijn steentje bij te dragen. Het is een spannend weekend voor mij, want ik en mijn verloofde Gabriëlle Pelsers verwachten in de komende dagen ons eerste kindje. Wat het gaat worden? Een zoon, dat mag je weten, maar de naam moet ik nog even geheim houden. Maandag of dinsdag zal je het weten (lacht).”

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B