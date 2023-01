Arne Cuypers en Patro Eisden gaan voluit de laatste rechte lijn in: “Terugronde starten zoals we eindigden: met een driepunter”

VOETBAL EERSTE NATIONALENa een schitterende eerste ronde en een korte eindejaarbreak stevent Patro Eisden voluit de laatste rechte lijn in richting het kampioenschap. Het doel is duidelijk: de promotie naar 1B afdwingen. De weg is evenwel nog lang en zaterdag wacht een moeilijke trip naar concurrent Olympic Charleroi. Patro laat niets aan het toeval over en met SK Tongerenspits Elvis Mehanovic werd op de valreep nog een extra versterking aan de kern toegevoegd. “We willen de terugronde starten op dezelfde manier waarop we de eerste ronde hebben afgesloten: met een overwinning”, klinkt Arne Cuypers zelfzeker.

Op de laatste speeldag voor de winterstop had Patro een moeilijke klant aan Winkel Sport. Pas in de allerlaatste minuut kon paarswit de driepunter over de streep trekken en zo de herfsttitel binnenrijven. De ingevallen Arne Cuypers vierde mee. “Wat gaf dat een fantastisch gevoel”, blikt de Eisdense aanvaller nog even terug. “Iedereen van trainers, tot invallers, tot materiaalmeester rende het terrein op om mee te vieren. Zelden heb ik zo’n ontlading meegemaakt. In de lange race om het kampioenschap draagt immers iedereen zijn steentje bij. Het was een ideale afsluiter van een schitterende eerste ronde met fantastische statistieken. Die winnende lijn moeten we zaterdag in Charleroi doortrekken. De competitie is nog lang. Er resten ons daarna nog twintig wedstrijden. Laten we het vanaf nu wedstrijd per wedstrijd bekijken en telkens uitgaan van onze eigen sterkte.”

Charleroi mentale tik uitdelen

Met Charleroi treffen jullie een concurrent in de strijd om de drie promotieplaatsen. Het wordt geen lachertje. Het is van eind september geleden dat de Zebra’s nog eens verloren. En met Eli Sam (knie), Ferber (appendix), Gueroui (geschorst) en een onzekere Pietermaat missen jullie belangrijke pionnen. “We zullen er als ploeg staan. Zeker weten. Een team bestaat uit meer dan elf spelers, iedereen hoort erbij en iedereen zal er voor de volle honderd procent tegenaan gaan. Met nog één wedstrijd te goed telt Charleroi acht punten minder dan Patro. Bij winst slaan we een kloof van elf punten en delen we de Walen een mentale dreun uit. Maar zoals gezegd, de competitie is nog lang. Na Charleroi komt het derde geklasseerde La Louvière op bezoek. Januari en februari worden zware en belangrijke maanden. Trainer Stijnen houdt ons bij de les. Na een korte winterbreak van tien dagen hebben we even na Kerstmis de trainingen opnieuw hervat. We zijn gefocust, hoor”, besluit Cuypers.

Elvis Mehanovic

Met Elvis Mehanovic trok Patro op de valreep nog een extra spits aan. Mehanovic (1,93 m) speelde bij SK Tongeren en is momenteel topschutter in tweede nationale B. Mehanovic doorliep de jeugdreeksen bij MVV en KRC Genk. In 2018 onderschreef hij een contract bij Anderlecht. Via een ommetje in Bosnië belandde hij uiteindelijk bij Tongeren. Met een “opstapclausule” in zijn contract kon hij een stapje hogerop zetten en tekende bij Patro een profcontract. Trainer Stijnen is tevreden met de komst van de Tongerse topschutter. “Door het uitvallen van Eli Sam (knie) moeten we onze spits een poos missen. Elvis heeft ongeveer hetzelfde profiel als Eli en vindt ook gemakkelijk de weg naar doel. Vandaar deze keuze. Tongeren toonde zich correct en constructief bij de afhandeling van deze transfer. Het is voor deze ploeg niet evident om hun topschutter halverwege het seizoen naar een andere club te zien trekken”, aldus Stijnen.