Arne Bussels (Bocholt VV): “Met dat ene puntje bij Londerzeel schieten we niets op”

Voetbal Tweede Nationale BBocholt VV kwam zondagmiddag niet verder dan een moeizame puntendeling op het veld van SK Londerzeel. Gemengde gevoelens dus achteraf. Leek de uitslag rechtvaardig op basis van het geleverde vertoon, alleen een overwinning was voldoende in de strijd om de play-offs. Arne Bussels (20) gaf achteraf tekst en uitleg bij een niet onvergetelijk middagje zonder doelpunten.

Eén blik op het klassement in tweede nationale vertelde ons dat de thuisploeg best een haalbare kaart moest zijn voor een Bocholtse ploeg op zoek naar revanche en puntengewin. Immers, de pijnlijke 0 op 6 van de voorbije weken maakte duidelijk dat alle hoop op een stek in de eindronde nog niet verloren was, maar dat er in Londerzeel maar best kon gewonnen worden. Niet dus, Arne Bussels vertelt waarom.

“Ik denk dat we bij rust niet tevreden mochten zijn met die 0-0. Oké, onze tegenstander kreeg enkele momenten, er ging ook een vrije trap van hen op de lat, maar wij hadden wel degelijk overwicht en de beste kansen. Helaas heb ik daarbij ook gefaald. Met name die één op één met de Brabantse doelman had moeten zitten. Een 0-1 had ongetwijfeld het hele verdere matchvertoon veranderd. Dat gebeurde dus jammer genoeg niet en na rust hebben we te weinig initiatief getoond.”

Zo geschiedde. De Bocholtenaren staken nog nauwelijks de neus aan het venster bij de lokale doelman en de Brabanders toonden zich met name op enkele stilstaande fasen danig gevaarlijk. De beginscore zou echter 90 minuten lang op het bord blijven.

Ambitie

“Vooraf hadden we natuurlijk nooit getekend voor een puntendeling, maar helaas moet ik toegeven dat die uitslag best te rechtvaardigen viel”, vertelt Bussels. “Iedereen was achteraf danig ontgoocheld. De conclusie van het verhaal is dat we niets opschieten met dat ene puntje. Onze uitslagen blijven uiterst wisselvallig en dus werd die mooie 9 op 9 nu gevolgd door een magere 1 op 9. Dat de ploegen in de subtop dicht bij elkaar blijven staan, zegt ons dat er nog wel wat mogelijk is. Maar ook dat we nog een aantal pittige weken in het verschiet hebben. Moeilijk of niet, die top vijf blijft het doel. Kortom, we hebben het onszelf nog moeilijker gemaakt maar blijven wel ambitieus.”

De harde cijfers? Nog zeven speeldagen te gaan, Bocholt VV hinkt drie punten achter de beoogde top vijf. Geen onoverkomelijke handicap, maar dan kunnen de Damburgers maar best geen punten meer morsen in dit voor Bocholt wisselvallige seizoen. Bocholt krijgt zondag aanstaande Pepingen-Halle over de vloer.

Londerzeel: Roef, Daeseleire, Van Der Veken, Meseure, Pieyns, De Kegel, Siebens, Manuel, Taqi (83’ Laureys), Van Den Bogaert, Dellevoet.

Bocholt VV: Wertelaers, Dirkx (58’ Paesen), Lenaerts, Zotti, Doms, Brulmans, Bussels, Vanheukelom, Azevedo (74’ Brands), Vandersmissen, Matheï.

Gele kaarten: Dirkx, Daeseleire, Vandersmissen.

