Arne Bens blijft met Witgoor in derde nationale: “De laatste druppel energie is uit mijn lichaam”

voetbalMet een kopbaldoelpunt van Ilias Van Roy sleepte Witgoor Sport, in de barragewedstrijd voor het behoud in derde nationale, op het veld van Eppegem in extremis een gelijkspel uit de brand. Wat volgde waren verlengingen en een reeks van strafschoppen. Met een happy end voor de Kempenaars. Na een bewogen seizoen viel alles op het laatste moment in de juiste plooi.

Het zijn bewogen weken, en bij uitbreiding maanden, geweest voor Witgoor Sport. Een beetje tegen alle verwachtingen is was de Desselse formatie het voorbije seizoen vaak op zoek naar zichzelf. Net voor het einde van de reguliere competitie kwam er nog een trainerswissel. Nadat Patrick Van Houdt zijn taak had doorgegeven, nam Wes De Ceuster de sportieve touwtjes opnieuw in handen. Terug van weggeweest stond de nieuwe T1 voor de opdracht Witgoor in derde amateur te houden.

“We trokken met een 1-0-achterstand naar de rust”, begon Arne Bens zijn verhaal. “In de tweede helft waren we de betere ploeg, waarin we uiteindelijk tot de laatste moment moesten wachten op de gelijkmaker, en nadat er aan beide zijden een strafschop was gemist. Uiteindelijk hebben we behoud over de streep kunnen trekken.”

Welgekomen rust

De ontlading na afloop was enorm groot. Voor de zoveelste keer kon de groep in deze moeilijke momenten rekenen op zijn trouwe aanhang die in Eppegem massaal aanwezig was. “Op basis van onze prestatie die we over het ganse seizoen hebben geleverd, verdienden we om in derde amateur te blijven”, zegt Bens. “Door de promotie van Lille en Turnhout en de degradatie van De Kempen wordt het kransje van Kempische ploegen in deze reeks iets kleiner. Maar een speler moet altijd trachten om zo hoog mogelijk te spelen. Ik ben blij dat het ons is gelukt.”

Arne Ben heeft er een heel intense tweede ronde opzitten. De Limburgse aanvaller uit Tessenderlo speelde in de tweede seizoenshelft alle wedstrijden. “Mijn bobijntje is helemaal af. Deze wedstrijd kon er nog net bij. Maar het is meer dan de moeite waard geweest om de laatste druppel energie uit mijn lichaam te persen. De komende maanden ga ik het voetbal even aan de kant schuiven.”

