Arne Baers trekt met goesting naar Zonhoven: “Drie keer de kuil, dat is de moeite”

Veldrijden WereldbekerArne Baers (Tormans CX) rijdt in Zonhoven voor de tweede keer in twee weken zo goed als voor eigen volk. De belofte uit Paal is er aan zijn derde wereldbekercross van het seizoen toe. In Maasmechelen pakte hij een fraaie negende plaats, een resultaat waarvoor hij opnieuw graag tekent. “Absoluut. Ik sta op dit moment tiende in de wereldbeker en dat wil ik graag zou houden. Of me zelfs nog verbeteren”, vertelt Baers die zich in Zonhoven wil tonen om zo een kans te maken op een plaats in de WK-selectie.

Arne Baers reed in de eindejaarsperiode drie crossen: Mol, Zolder en Baal. Kwestie van op te bouwen, maar op nieuwjaarsdag in Baal zette Baers geen al te beste resultaat neer. “Zeg maar gerust slecht, maar ik had mijn redenen. Na Zolder werd ik ziek en in Baal voelde ik de naweeën. Een cross om snel te vergeten, ook al heb ik het geprobeerd”, lacht Baers die de cross in Herentals dan ook van zijn planning schrapte. “Ik wil fit zijn voor de wereldbeker in Zonhoven. Die wedstrijd past in de voorbereiding op de komende weken.”

Top vijf in BK

Dan heeft Baers het op de eerste plaats over het BK in Lokeren. In tegenstelling tot jongens als Jente Michels, Joran Wyseure en Emile Verstrynge die een profcontract hebben, rijdt Baers op het BK bij de beloften. Van extra kansen gesproken want de top drie van 2022 is er niet bij. “Inderdaad. In de rangorde van mijn leeftijdgenoten behoor ik bij de top tien, maar in dit geval durf ik wel een top vijf naar voor te schuiven voor het BK. Al moet een kampioenschap altijd gereden worden, hé”, aldus Baers die vorig jaar dertiende werd op het militaire domein in Lombardsijde.

Hopen op WK

Na het BK mag de focus op het WK en als de Belgen straks tien beloften naar Hoogerheide mogen sturen, dan is Baers een van de kanshebbers. “Ik hoop het, maar het is de bondscoach die beslist. Ik denk dat Zonhoven een ideale cross is om te bewijzen waar ik sta. Het is een voordeel om bij de beloften te rijden, want dan strijden we met gelijke wapens. De regen van de voorbije dagen maakt er een zware wedstrijd van. En dan ook nog eens die derde passage in de kuil. Stevige kost, hoor.”