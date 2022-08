Arne Baers promoveert naar het Tormans Cyclo Cross Team: “Tonen wat ik waard ben”

VeldrijdenArne Baers heeft zijn verwachte promotie te pakken. De Palenaar rijdt vanaf volgende maand in de kleuren van het Tormans Cyclo Cross Team en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Voor Baers is het niet enkel een verwachte stap voorwaarts, maar ook een verdiende promotie. “Ik ben heel blij met deze kans. Ik ben aan mijn derde seizoen bij de beloften toe en klaar om me te tonen. En te laten zien wat ik waard ben”, klinkt het.

Arne Baers is een vechter, een bijter ook en dat toonde nu 20-jarige crosser uit Beringen al tijdens zijn eerste jaren in veld. Als aspirant en nieuweling was hij niet de grootste van het pak, wel de felste. Bij de junioren ontpopte hij zich tot winnaar. Niet van de minste wedstrijden trouwens, want hij was de beste op de Koppenberg, in Beringen, Niel, Wachtebeke en Leudelange.

Twee winters

Baers tekende een contract tot het einde van het veldritseizoen 2024 bij het Tormans Cyclo Cross Team waar hij ten minste twee winters met het Belgische UCI CX team het veld zal induiken. En dat in combinatie met een wegprogramma bij het nieuwe Continentaal Development team tijdens de zomer. “Dat is alvast een mooi vooruitzicht. Ik rijd nog twee seizoenen bij de beloften en dat moet ik weten waar ik aan toe ben. Prof worden? We zullen zien.”

Steun van Bart en Geert Wellens

Dat Arne Baers bij het Tormans Cyclo Cross Team terechtkomt, is geen verrassing. Hij kon de voorbije twee seizoenen immers rekenen op de ondersteuning van Bart en Geert Wellens. “Tijdens mijn eerste jaar als belofte heb ik dankzij de trainingen onder leiding van Bart grote stappen voorwaarts gezet. Dankzij zijn trainingen en samen met de profs heb ik mijn limieten kunnen verleggen. De voorbije winter liep het wat moeizamer voor mij door een polsbreuk aan het begin van het seizoen, maar dankzij het advies van Geert heb ik geleerd om met mentale tegenslagen om te gaan.”

“Hun onvoorwaardelijke steun maakte het mogelijk voor mij om oplossingen te vinden in deze moeilijke periode. Dat toont aan hoeveel geloof de omkadering in de capaciteiten van hun renners heeft. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn progressie verder zal kunnen zetten in deze professionele en tegelijkertijd ook familiale omgeving. Ook het zomerprogramma met het Continentale Development team op de weg zal een belangrijke bijdrage aan mijn ontwikkeling leveren, vooral met het oog op de daaropvolgende veldritcampagne.”

Baers begint aan zijn seizoen in Vosselaar waarna de thuiscross in Beringen op zijn programma staat. “Volgende week trek ik met mijn nieuwe ploeg op stage naar Spanje. Beringen is inderdaad een belangrijke afspraak, maar ik heb op dat moment nog maar één cross in de benen.”

