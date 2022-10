Arne Baers kijkt met belangstelling uit naar wereldbeker in Maasmechelen: “Het is nieuw voor iedereen ”

Veldrijden beloftenHet veldritcircus trekt dit weekend voor het eerst naar Maasmechelen waar de site van park Terhills het decor is voor een wereldbekermanche. Arne Baers (Tormans CX) is één van de vijf Limburgers die in eigen gouw aan de slag kunnen. Vorige week pakte de belofte uit Balen een twaalfde plaats in Tabor. “Ik had een slechte start, in Maasmechelen wil ik zeker beter doen”, vertelt Baers.

Arne Baers trok woensdag op verkenning op het nieuwe parcours in Maasmechelen. Als mijnjongen, Baers woont in Beringen, groeide hij als crosser op in de schaduw van en op de terril van Beringen-mijn. Dus zou de wereldbeker in Maasmechelen wel eens een leuke uitdaging kunnen zijn. “Had gekund, maar de omloop aan Terhills is niet te vergelijken met Beringen. Al was het maar omdat er geen terril is en we geen pittige beklimming hebben zoals in Beringen”, lacht Baers die uitkijkt naar de nieuwkomer onder wereldbekers.

Slechte start

Vorige week reed Baers zijn eerste wereldbekercross bij de beloften. Dankzij zijn twee overwinningen in Zweden, schoof hij in de startbox enkele rijen naar voor. “Zonder die punten stond ik helemaal achteraan. Helaas had ik dat gevoel zondag ook want bij de start schoot er een renner voor mij uit zijn pedalen waardoor ik veel tijd verloor. Ik dook pas als 35ste het veld in. Daarna liep het wel vlot en had ik een goed gevoel”, aldus Baers die aan een stevige inhaalbeweging begon.

Eerste EK

“Twaalfde is inderdaad geen slecht resultaat, maar als ik beter start, doe ik mee voor de top tien. Laat dat dan ook mijn duidelijke ambitie zijn voor Maasmechelen. De verkenning van het parcours heeft me wel wat wijzer gemaakt. Ja, een interessante omloop die voor iedereen nieuw is. Ik trek alvast met een goed gevoel naar het Maasland. Ja, die cross past in mijn voorbereiding op het EK in Namen, maar eerst is er nog de Koppenbergcross.” Baers heeft trouwens goede herinneringen aan de Koppenberg waar hij in 2019 als junior de beste was.

“Namen wordt mijn eerste EK. Ambitie? Natuurlijk, maar het wordt opnieuw een zware dobber”, vindt Baers die bij de junioren al eens aan de slag op de Citadel. “De laatste Limburgse Europese kampioen bij de beloften is ploegmaat van mij. Ja, de prestaties van Quinten Hermans zijn een mooie drijfveer.”