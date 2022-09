Arnaud Vandenberghe (Pepingen-Halle) wint opener op City Pirates: “Deze ploeg kan ver geraken”

Op de eerste speeldag van Pepingen-Halle viel er meteen wat te beleven. Arnaud Vandenberghe kan een glimlach niet onderdrukken. “Onze zege was verdiend, al hebben we er tot de laatste seconde voor moeten knokken. City Pirates speelde een ander systeem, zodat we aanvankelijk wat tijd nodig hadden om ons aan te passen. Gaandeweg kregen we echter een resem kansen, terwijl de tegenstander slechts één keer voor ons doel kon komen opdagen. We dachten dat het duel op een scoreloos gelijkspel zou eindigen, maar in de laatste minuut bracht Mayanga ons op voorsprong. In het daaropvolgende tumult kreeg thuisspeler Somers nog rood. Er kwam extra ruimte en Aalhoul kon in de toegevoegde tijd de voorsprong nog verdubbelen.”

Basisplaats

Voor de negentienjarige Arnaud Vandenberghe was de basisplaats een mooie opsteker. “Vorig seizoen liet de trainer me ook al twee keer starten. Tijdens de voorbereiding en na de laatste trainingen voelde ik aan dat er een kans bestond dat ik zou mogen opdraven. Toch was ik zaterdagochtend blij, toen ik merkte dat ik effectief mocht starten. Dit is mijn vijfde seizoen bij de club, mijn tweede bij de A-kern. Het is tof dat eigen jeugdproducten kansen krijgen. Het liefst speel ik centraal op het middenveld als een echte acht.”

Verwachtingen

Wat verwacht Arnaud Vandenberghe van de aankomende campagne? “Deze eerste overwinning op City Pirates is volgens mij geen toevalstreffer. Deze ploeg kan de komende maanden ver geraken, verder in ieder geval dan vorig seizoen. Toen moesten we tot het einde knokken voor het behoud. De resultaten tijdens de voorbereiding waren wisselend. Als we evenwel eens verloren, vielen er toch steeds positieve punten te noteren. Laat ons zondag verder bevestigen in de thuismatch tegen Lebbeke. Dan kunnen we echt van een geslaagde start spreken.”