Arnaud Vandenberghe met Pepingen-Halle voorbij Turnhout: “Het begint allemaal op wieltjes te lopen”

Arnaud Vandenberghe

Andermaal kreeg Arnaud Vandenberghe een plaats in de basis van trainer Patrick De Vogelaere. Het jonge talent bedankte met een gave prestatie. “Het was tegelijk een pittige en een rare match. Hoewel we toch wel verdiend wonnen, konden we bij momenten moeilijk de juiste drive vinden. Het zat nochtans mee door die snelle voorsprong. De gelijkmaker kort voor de rust was een koude douche, maar na de pauze kwamen we sterker dan ooit uit de kleedkamers. Op het einde van de wedstrijd voelden we druk van Turnhout. De tegenstander kreeg ook kansen, maar wij toonden ons efficiënter. Na de match was er nog een opstootje, maar zelf heb ik daar nauwelijks iets van gezien.”