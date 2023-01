Arnaud Vandenberghe met Pepingen-Halle naar Berchem Sport: “Doorgaan op het elan van de heenronde? We kunnen nog beter”

Wie wint, vindt de komende weken aansluiting bij de middenmoot. De verliezer moet met één oog naar beneden blijven kijken. Arnaud Vandenberghe kent de tegenstander. “Vorig seizoen speelde ik ook al in het Ludo Coeck Stadion. Toen wonnen we met 0-1, nadat we een deel van de match met tien man moesten afwerken. Het wordt trouwens meteen een stevige ouverture. Vier dagen later staat de inhaalwedstrijd tegen Hasselt op het programma. Die werd net voor de kerstperiode in Halle uitgesteld omwille van ijsvorming op het terrein. Nog eens vier dagen later volgt er een derde competitiewedstrijd. Dan gaan we op bezoek bij de beloften van KV Mechelen. We zullen meteen in het juiste ritme zitten. Voor Kerstmis hebben we twee weken vrij gekregen. Iedereen werkte toen een individueel programma af. Deze week hebben we dan de groepstrainingen hervat. Voor mij zijn het drukke dagen. Ik studeer bedrijfsmanagement en begin volgende week aan mijn examens. Die examens vallen steeds in de voormiddag en nooit in het weekend. Een en ander met elkaar combineren zal dus wel lukken.”