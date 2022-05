Arnaud De Lie wint Marcel Kint Classic na massaspurt

“Mijn basis is oké, maar donderdag was ik zeker nog niet goed”, zegt Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). “Alles inzetten op hard koersen was enkele dagen later de bedoeling en ik zette enkele stappen vooruit. Een massaspurt had ik niet verwacht. Dinsdag start ik in Gullegem Koerse.” Sep Vanmarcke trok in het peloton alvast fors door tijdens de tweede keer Paterberg en Oude Kwaremont.