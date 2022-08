Arnaud De Lie blijft zegepad bewandelen en klopt in Egmont Cycling Race topspurter Arnaud Démare

voetbal jupiler pro league Stan Van Dessel (STVV) na verdiende 0-1-zege bij KV Oostende: “Eerste overwin­ning van het seizoen was noodzake­lijk”

Sinds december 2015 had STVV niet meer gewonnen op Oostende. Met drie op twaalf hadden de Kanaries nood aan een overwinning. Na de thuisnederlaag tegen RSC Anderlecht greep coach Bernd Hollerbach in. De kersverse aanwinst Shinji Okazaki geraakte speelgerechtigd en kwam meteen aan de aftrap. Ook het trio Wolke Janssens, Stan Van Dessel en Shinji Kagawa mocht starten van de Duitse T1. Sint-Truiden nam de partij snel in handen en het doelpunt van kapitein Toni Leistner was voldoende voor de volle buit.

21 augustus