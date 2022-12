Arnaud De Cuyper en Grimbergen weten wat hen te doen staat: “We moeten ons gewoon herpakken”

Vorig weekend ging Grimbergen met 3-1 de boot in op bezoek bij VK Linden. “We speelden één van misschien wel onze beste eerste helften van het seizoen”, zegt Arnaud De Cuyper. “We kwamen 0-1 voor. Alles ging goed en dan kregen we een onterechte penalty tegen die ze kunnen omzetten waardoor het 1-1 werd. Nadien hervielen we een beetje zoals de wedstrijden voordien en speelden we een mindere tweede helft waarin we nog twee doelpunten slikten die zeker vermijdbaar waren.”

“Hoe ik dat verklaar? Aan de vorige wedstrijden begonnen we meestal niet goed. Ik vind het moeilijk om dat te verklaren, want we wisten dat we altijd scherp aan de wedstrijden moesten starten, maar deden dat dan uiteindelijk niet. Afgelopen weekend begonnen we sterk en hadden we ook het gevoel dat we het onder controle hadden in de eerste helft. Dan hervielen we uiteindelijk toch in die slechte gewoontes.”

Middenmoot

Die ‘slechte gewoontes’ zorgen ervoor dat Grimbergen een moeilijk seizoen kent. Zo wisten ze nog maar drie keer aan het langste eind te trekken, speelden vier keer gelijk en gingen zeven keer de boot in. “Ik denk inderdaad dat je wel kan spreken van een moeilijk seizoen als je slechts dertien punten hebt. Dat is gewoon te weinig voor ons als ploeg.”

“Het had ook meer kunnen en/of moeten zijn, maar het was telkens net niet of het geluk dat net niet mee zat die dag. We moeten ons gewoon herpakken, net zoals vorig seizoen een sterke tweede ronde spelen en ons zo snel mogelijk comfortabel in de middenmoot zetten.”

“Of dat herpakken vooral mentaal is? Ja, maar evenzeer voetballend. Ik denk dat die twee elkaar ook aanvullen. Als het één goed gaat, gaat het andere meestal ook goed. Ik denk ook dat dat iets is dat snel kan keren. We gaan er ook alles aan doen om dit weekend tegen Liedekerke de drie punten te pakken zodat we het jaar toch nog positief kunnen afsluiten”, besluit De Cuyper.

Lees ook: meer provinciaal voetbal