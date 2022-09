Arnaud De Cuyper en Grimbergen maken zich op voor derby tegen Beigem Humbeek: “Wie eerst scoort, maakt grote kans om te winnen”

voetbal eerste provincialeMet een 0-3-overwinning tegen OHR Huldenberg in de achterzak ontvangt zondagnamiddag Fenixx Beigem Humbeek. Arnaud De Cuyper en co. hopen de goede lijn door te trekken. “We gaan terug voor de drie punten.”

“Vorig weekend wonnen we met 0-3 op het veld van OHR Huldenberg, dus mijn analyse is alleen maar positief”, zegt Arnaud De Cuyper. “Als aanvallers hebben we drie keer gescoord en de verdediging hield de nul. Dat maakt dat onze wedstrijd geslaagd is in mijn ogen. Wij zijn eigenlijk heel efficiënt geweest. Zo hebben we vier goede kansen gehad, waarvan we er drie hebben afgemaakt.”

“Hopelijk kunnen we dat doortrekken naar dit weekend in de derby. In zo’n wedstrijden waarin het vaak voetballend moeilijker is, is efficiëntie zeker belangrijk. Ik heb nu al twee derby’s mogen meemaken en tijdens zo’n confrontaties gaat het er in de duels toch altijd heviger aan toe. Daarnaast is het ook zo dat het veld in het Prinsenbos er niet al te goed bijligt.”

Erdoor aan het komen

“Onze competitiestart is met zes op twaalf niet slecht, maar je wilt natuurlijk altijd beter doen. Het had misschien beter gekund, maar verleden week was het goed en daar moeten we verder op bouwen.”

“Zelf heb ik al wisselende prestaties gehad in de voorbereiding, maar ik voel dat ik erdoor aan het komen ben. Vorig weekend was het goed en ook ik hoop dat ik die vorm kan aanhouden.”

Quote We willen dit seizoen beter doen als onze zesde plaats van vorig jaar Arnaud De Cuyper

“Waar tegen Fenixx Beigem Humbeek de sleutel zal liggen? Als ik me baseer op de vorige derby’s dan zal wie eerst scoort een grote kans maken om te winnen. Hopen op veel supporters? Dat is natuurlijk altijd fijn. Ik denk dat de barbecue die dit weekend georganiseerd wordt wat extra volk zal lokken.”

“Of winnen een must is? Zeker! Een derby moet je altijd willen winnen. We willen dit seizoen beter doen dan onze zesde plaats van vorig jaar. Naar mijn gevoel is de kern, zeker voetballend gezien, sterker. Fysiek zijn we misschien iets minder, al vind ik dat we ook daar als ploeg al stappen vooruit hebben gezet. We staan nu al enkele weken goed ons mannetje”, besluit De Cuyper.

