Armand Trippaers (Limburg United): “Knap ongeslagen aan de leiding na verdiende 71-79 overwinning bij Brussels”

basketbal BNXTNa vier speeldagen blijft Limburg United ongeslagen. Door de nederlaag van landskampioen Oostende tegen Charleroi staan de boys van T1 Raymond Westphalen alleen aan de leiding. Want de Limburgers wonnen verdiend met 71-79 in Brussels.

Persverantwoordelijke Armand Trippaers is sinds de start van Limburg United verbonden met de club en de wedstrijden die hij niet kon volgen, zijn op één hand te tellen.

“Het werd een verdiende overwinning in Brussels”, opende Trippaers op de terugreis richting Hasselt. “We begonnen sterk onder impuls van Quentin Serron (16 ptn) die onder de borden inside Yannick Desiron vlot wist te bedienen. Onze ‘tank’ zit in de vorm van zijn leven en liet de kansen niet liggen. Hij speelde een knappe partij en werd topschutter met 21 punten en pakte zeven rebounds. De man van het seizoen Jonas Delalieux kwam vrij snel met twee fouten te staan en zat lange tijd op de bank. Toch kon ook hij andermaal vlot scoren met 19 punten. Het liep van een leien dakje en we hebben zelfs op een bepaald moment achttien punten voorgestaan.”

“Toch werd er bij momenten rommelig basketbal gespeeld”, vervolgt Trippaers, die ook in het floorteam zit. “Zo lieten we Brussels terug in de wedstrijd komen, maar uiteindelijk hebben we een volledige wedstrijd op voorsprong gestaan en gedomineerd. Door het verlies van Oostende tegen Charleroi staan we alleen aan de leiding. Knap met een kern van tien Belgen. De jongeren krijgen momenteel wel iets minder kansen, maar op termijn zal dat wel terugkeren. Het seizoen is lang en we hebben iedereen nodig.”

“Hoe ik bij United terecht ben gekomen? Ze zochten vrijwilligers en ik voelde mij meteen geroepen om deze mooie club te helpen. We moeten trots zijn dat we in een kleine provincie als Limburg kunnen genieten van basketbal op het hoogste niveau. Bovendien ben ik ook fier op de Academy. Dit United heeft nog een mooie toekomst. Ik ben altijd gebeten gebleven door de basketbalmicrobe. Ik speelde zelf vanaf mijn twaalfde tot mijn veertigste jaar! Ik begon bij de kadetten van Bree. Daarna beleefde ik mooie tijden bij Bocholt, Genk en opnieuw Bocholt. Waarom meestal in het noorden van Limburg? Ik woon nu reeds jarenlang in Hasselt, maar ben afkomstig van Gruitrode.”

Beker van België tegen Bergen

“Met vier op vier zitten we in een goede flow. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken in de beker van België met een dubbele confrontatie tegen Bergen. Vrijdag eerst in Mons en zondag komen de ‘Draken’ naar de Alverberg in Hasselt. Het gaat een moeilijke opdracht worden. In de competitie wonnen we vlot voor eigen publiek van Bergen, maar dat is geen garantie op kwalificatie. Bovendien zijn de Henegouwers sinds die nederlaag bij ons veel beter aan het spelen en hebben ze waarschijnlijk ook lessen getrokken uit die wedstrijd. Anderzijds, dit United heeft een sterk team en als we ons normaal niveau halen moeten we bekwaam zijn om door te stoten”, besluit de 62-jarige Trippaers.

