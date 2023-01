Arjen Versluijs (Sint-Laureins) voor duel tegen SK Bellem: “Voetbal leeft hier veel meer dan in Nederland”

“Ik kon de waarde van Sint-Laureins tegenover andere ploegen hier nauwelijks inschatten, maar voor de start van het seizoen werd gemikt naar een plaatsje in de top vijf. Halverwege staan we derde en doen we mee voor de prijzen. De sfeer is hier ook hartstikke goed en ik heb me de overstap nog geen minuut beklaagd. Een verder verblijf aan ‘t Singelken zag ik wel zitten.”

Beleving

Voor Versluijs was zijn transfer toch een kleine stap in het onbekende. Hij speelde wel al aan de zijde van Anthony en Quinten De Muer, maar het was toch afwachten hoe hij het voetbal in België zou ‘consumeren’. “Ik maakte de overstap van Oostburg en het niveau is daar toch twee klassen lager. Hier is dat Oostburg niks meer dan een vierdeprovincialer. Het meest valt me toch het verschil in beleving mee. In Nederland speel je een potje voetbal en dat is het dan. Maar hier staat er meer volk rond het veld, drinken de supporters graag een glas bier met je en wordt het allemaal heel erg geanalyseerd. Ik lees ook veel meer op Facebook van het voetbal in België. Op zich amuseer ik me hier ook wel. Quiten en Anthony ken ik natuurlijk van binnen en van buiten, maar ik voelde me ook meteen goed in mijn vel bij de oude garde hier. Nathan Bonte, Jef De Lust, Niels Crommen, Jens Van Loo, Frederik Van Wynsberge, noem maar op. Maar ook bij de jonge garde zitten veel toffe gozers. Geef mij dus maar het voetbal in België.”