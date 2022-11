Arjen Versluijs (Sint-Laureins) na de 5-2 tegen FC Sleidinge: “Moeilijker dan de uitslag laat vermoeden”

“We hebben het knap lastig gehad met Sleidinge,” vertelt Versluijs. “Het eerste kwartier deden zij ons meer pijn dan wij hen. Maar na twintig minuten gaat hun centrale verdediger in de fout. Frederik Van Wijnsberge door, balletje breed en Mauro De Kesel had maar binnen te duwen. Net voor de rust ging hun doelman ook nog eens in de fout. Hij verkeek zich op een lange bal van Gert-Jan Lameire. Die botste over hem en ik had er maar mijn voet tegen te zetten.”

Lage zon

Na de rust ging Sint-Laureins door op zijn elan. Ondanks de 4-0 na een uur wedstrijd werd het toch nog spannend. “Na de rust belandde een vrije trap van Yoshi Hertschap op de paal en ik kon in de herneming voor de 3-0 zorgen. Na een goede actie van Mauro De Kesel moest een verdediger van Sleidinge naar de noodrem grijpen en zette Jens Van Loo de strafschop om. Kat in het bakje, denk je dan. Maar het werd toch nog moeilijk. Plots werd Sleidinge de betere ploeg. Eerst milderden ze via een kopbal en met nog twintig minuten voor de boeg scoorden ze in de kluts een tweede keer. In die fase van de wedstrijd was er wel een heel lage zon en die speelde misschien ook wel zijn rol in het verhaal. Gelukkig konden we de druk dan wat afhouden en via Derrit Longueville een vijfde keer scoren.”

Jongeren

Met twee doelpunten en een assist kon Versluijs natuurlijk de rol van ‘man of the match opeisen’, maar die eer liet hij aan zich voorbij gaan. “Op zich waren het niet zo’n bijzondere doelpunten. Misschien vernoem je beter een ancien en twee jongeren. Die ancien is Niels Crommen. Door de schorsing van Jef De Lust nam hij een rol centraal voor zijn rekening en dat deed hij prima. Maar ook twee jongeren verdienen een vermelding. Mauro De Kesel is pas 16, maar scoorde bij zijn eerste plaatsje in de basiself. En in het wedstrijdslot viel ook Emiel De Pauw nog in, ook pas 16. Knap, toch? Zelf ben ik blij dat ik de stap zette naar Sint-Laureins. Ik speelde elf jaar voor Oostburg en het niveau daar kan je vergelijken met vierde provinciale in België. Sint-Laureins is voor mij dan ook een stap hogerop.”

Geladen

Sint-Laureins telt intussen af naar de topper in Destelbergen en die is best wel geladen. “Ik zag de wedstrijd van vorig seizoen en die was best pittig. Destelbergen verloor hier misschien wel de titel en na de wedstrijd waren er wat opstootjes. Heel wat gedoe en dat zorgt ervoor dat het wel een geladen duel is.”