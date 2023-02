Arjen Livyns rijdt Kuurne-Brussel-Kuurne in dienst van kopman De Lie: “Met Arnaud de beste kans om te winnen”

Voor Omloop Het Nieuwsblad zaterdag is Livyns reserve, voor K-B-K hoort hij tot de effectieven. Hij trekt met tien koersdagen in de benen naar het Belgisch openingsweekeinde. Classica Valencia, drie eendagskoersen in Mallorca en de Ronde van Oman liggen achter de rug. “Het ging goed, voor mij was het de eerste kennismaking met de ploeg, mijn plaats moet ik nog wat zoeken”, verduidelijkt Livyns. “In het voorjaar zal ik vooral in dienst rijden van Arnaud De Lie en Victor Campenaerts. Hen in de finale proberen bijstaan, dat zal het opzet worden.”

Zelfde parcours

Wat zondag begint in Kuurne-Brussel-Kuurne. “Dinsdag heb ik in mijn eentje de heuvelzone verkend”, gaat Livyns verder. “Niet dat het nodig was, want de streek rond Frasnes en Ronse ken ik heel goed. Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. De tactische bespreking is voor zaterdag. Ik vermoed dat ik in de eerste plaats in de heuvelzone een opdracht zal krijgen. Arnaud De Lie over de hellingen krijgen is geen probleem, op hem wachten zal niet nodig zijn. Het zal eerder zaak worden om zelf een plaats te veroveren in de eerste groep. Mijn tweede opdracht wordt Arnaud op het plaatselijk circuit rond Kuurne vooraan te houden. Een taak die eindigt bij het aansnijden van de slotkilometer. Daarna is het aan Jasper De Buyst om Arnaud af te zetten. Zondag is het niet de bedoeling om de plaatsen drie, zes en twaalf te bezetten. Winnen is het opzet. Met Arnaud hebben we daartoe de beste kans.”