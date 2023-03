Arjen Dekens (Wellen) na zijn mooi doelpunt tegen Beringen: “Alle lof voor goed aangesneden hoekschop van Jens Meeus”

Voetbal eerste nationale KSK Heist blijft de profclubs in 1ste nationale opjagen na 2-0-zege tegen FC Knokke: “Het is een plezier om hier te voetballen”

KSK Heist zat heel even in een dipje, getuige de nederlagen tegen Francs Borains en Gent. Maar in de inhaalwedstrijd tegen Dessel (1-3) en de thuiswedstrijd tegen Knokke heeft Heist zichzelf weer helemaal op de kaart gezet. 6 op 6, en een nieuwe reeks is gestart. Toch even dit melden: aan 16 wedstrijden zonder verlies gaan jullie niet meer raken, jongens.