Arjen Dekens (Wellen): “Een mooi doelpunt? Alle lof voor de goed aangesneden hoekschop van Jens Meeus”

Atletiek Yorunn Ligneel blikt tevreden terug op indoorsei­zoen: “Opnieuw stap vooruit gezet”

Het is een mooi indoorseizoen geweest voor onze West-Vlaamse atleten. Met Alexander Doom, Helena Ponette en Aurèle Vandeputte had onze provincie drie vertegenwoordigers op het EK indoor in Istanboel. Daarnaast presteerden heel wat gouwgenoten uitstekend in het nationale circuit. Zo zorgde Yorunn Ligneel op het BK voor beloften met 1m83 in het hoogspringen voor een topprestatie. “Dit was de perfecte wedstrijd waar ik op hoopte”, klinkt het.