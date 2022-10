Arjen Dekens (KVK Wellen): “Hoop dat de ware leiders opstaan”

In een notendop inderdaad de bondige samenvatting van hetgeen Wellen in die desastreuze beginfase overkwam. Amper tien minuten ver en het enige dat doelman Marten Schevenels tot dat toe had moeten doen: het leer tot tweemaal uit zijn netten vissen! “Hoewel wij vooraf gebrieft waren over de kwaliteiten van onze tegenstrever, begonnen wij veel te slap aan deze partij. Moet je tegen dergelijke tegenstrever uiteraard niet doen. Hebben we trouwens ook meteen cash betaald. Even leek er nog hoop, toen wij voor de rust tot 1-2 konden terugkeren. Houtvenne drukte ons meteen met de neus op de feiten. Toen Klaas Houben centraal achterin met een liesblessure diende gewisseld te worden, was de kous voor ons helemaal af”, vat flankverdediger Dekens het matchverhaal samen.