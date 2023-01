Arjen Decroo pakte in Koksijde eerste podium van deze winter: “Tot nog toe niet het makkelijkste seizoen”

Deze winter een paar keer het podium halen! Dat was de ambitie van Arjen Decroo, de crosser van Team MJ Wood. In Knesselare viel hij net naast het podium. Tot donderdag heeft hij moeten wachten om voor het eerst z’n doel te behalen. “Tot nog toe is dit niet het gemakkelijkste seizoen geweest”, vertelt Decroo. “Ik ben al vaak ziek geweest. In oktober raakte ik besmet met corona en toen ik weer op dreef was, werd ik ziek waardoor ik onder meer Lichtervelde miste.”

Klasse apart

In Balegem trad hij wederop, op tweede kerstdag reed hij in Beernem, eind vorige week trok hij naar Kerniel. Het leverde hem een vijftiende en twee elfde plaatsen op. In Koksijde vond hij de benen die hij altijd wil. Dat hij vaak op een deel van het parcours van de Vlaamse Duinencross traint was geen nadeel.

“Ik startte op de derde rij, zag een gaatje waardoor ik snel kon opschuiven, maar mijn ketting blokkeerde even waardoor ik wat plaatsen verspeelde”, blikt Decroo terug naar het wedstrijdbegin. “Al rijdend kon ik de ketting op de juiste plaats brengen. Op de eerste loopstrook stootte ik door naar de top tien. Daarna schoof ik plaatsje per plaatsje op. In de tweede ronde zat ik al derde. Zelfs even op een handvol meter van Arthur Van den Boer en die Duitser. Dat duo zat wat naar elkaar te kijken, denk ik. Arthur zette plots aan. Ik reed tegen 36 kilometer per uur en hij snelde zo weg van mij. Een klasse apart. Ik gaf er de voorkeur aan mijn eigen tempo te rijden en de derde plaats veilig te stellen. Keano Geens reed achter mij, maar ik merkte dat hij nooit dichter kwam.”

Top tien BK

Een halve minuut na veelwinnaar Arthur Van den Boer bolde Decroo als derde over de streep. Zaterdag trekt hij naar Gullegem, zondag 15 januari strijdt hij in Lokeren om de Belgische titel. “Top tien is en blijft mijn doel”, bevestigt hij. “Arthur Van den Boer is topfavoriet. Naud De Clercq, Mathias De Keersmaeker, Leander De Gendt, Mats Vanden Eynde, Keano Geens en Yoram Knaepen zijn andere kandidaten voor de top vijf. Enkel als ik een hele goeie dag heb kan ik misschien de eerste vijf halen.”

