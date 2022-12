Arjen Decroo naar regionale veldrit in Lichtervelde: “Starten met de ambitie om de top tien te halen”

Veldrijden nieuwelingenVierde in Knesselare, vijfde in Maldegem, zesde in Arendonk en Ardooie. Dat zijn dit veldritseizoen de beste uitslagen van tweedejaarsnieuweling Arjen Decroo (15). Zaterdag komt hij aan de start van de cyclocross in Lichtervelde.

“Aanvankelijk stond Boom op mijn kalender, maar omdat we om daar te geraken vanuit Adinkerke heel vroeg moeten vertrekken paste ik mijn programma aan”, verduidelijkt Decroo. “In Lichtervelde start ik opnieuw met de ambitie om de top tien te halen. En als het kan de eerste vijf. Deze winter hoop ik toch ook nog enkele keren een podiumplaats te versieren. Jawel, het zat er al in. In Knesselare, vroeg in het seizoen. Ook omdat het een parcours op mijn maat was: redelijk snel, wat draaien en keren. De mannen die voor mij eindigden kan ik aan, maar ik had niet zo’n goeie dag en kreeg ook kettingproblemen.”

Waardoor de pion van Team MJ Wood vierde eindigde na Stan Deram, Fausto Delmé en Zeno Durie. “Podium halen blijkt wel moeilijk te zijn”, beseft de crosser. “Deze winter kende ik ook al enkele tegenslagen. Begin oktober liep ik een coronabesmetting op. Dan heb ik een paar wedstrijden moeten schrappen. En bij mijn wederoptreden werd ik in Wuustwezel elfde. Dat ik er niet in de top tien finishte was een stevige teleurstelling.”

Zijsprongetje

Daarna dook hij, behalve in Niel, weer de top tien in. Vorige zondag maakte hij een begrijpelijk zijsprongetje. Hij nam deel aan de kidsrace van de Panne Beach Endurance, een thuiswedstrijd. Decroo werd derde na Kyano Cottignies en de Fransman Nathan Barez. “Voor de start had ik niet verwacht dat ik het zo goed zou doen”, beweert hij. “Ik ben een crosser, de snelheid heb ik niet in de benen. Derde algemeen en tweede bij de U17: die tien kilometer over het strand en door de camping Perroquet waren best leuk.”

En gaven Decroo verse energie om verder te werken richting het BK van zondag 16 januari in Lokeren. “Vorig jaar heb ik in Lokeren goed gereden”, herinnert hij zich. “Het BK in Middelkerke was minder. Te vaak pikte ik per weekeinde twee veldritten mee. Omdat het door de pandemie onzeker was hoeveel wedstrijden zouden doorgaan. In Lokeren ga ik voor een plaats binnen de top tien.”

Lees ook: meer veldrijden