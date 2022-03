Arid Diels en Kangoeroes Mechelen maken zich op voor de bekerfinale: “Luik gaat de rol van underdog opnemen”

Vrouwenbasketbal Beker van BelgiëDe vrouwen van Kangoeroes Mechelen staan zaterdag opnieuw voor een belangrijke wedstrijd in een pril 2022. De Manneblussers nemen het in Namen – neutraal terrein – op tegen Panters Luik in de bekerfinale. De Beker van België ligt voor het grijpen.

25 februari 2021, voorzitter Luc Katra roept de pers bijeen: “Vandaag heb ik de eer een ambitieus project aan te kondigen: Kangoeroes en SKW-basket gaan fusioneren. Dit gaat het Mechels basket ten goede komen.” Profetische woorden, zo blijkt nu. 380 dagen later is het moneytime voor Kangoeroes Mechelen en heeft het team een eerste, grote prijs in het vizier. Tegenstander: Luik. In de competitie ondervond de fusieclub maar weinig weerstand. Het won toen met 42-75 van de Panteres.

Op die golf wil coach Arid Diels niet meesurfen. Hij ziet nog een grote ‘maar’. “Luik wil zich maar al te graag in de rol van underdog nestelen”, zegt de Mechelaar. “Onder het motto: ‘In één match kan alles’, hopen ze op een gekke dag.”

“Anderzijds hebben we de wind in de zeilen. Onze overwinning tegen Castors in de halve finale zit nog vers in het geheugen. Aan ons om op die flow verder te gaan. Voor Luik ligt dat anders. Hun halve finale tegen Phantoms Boom ligt al een tijdje achter de rug. Het momentum is dus aan onze kant. Maandag had ik de speelsters een dagje vrij gegeven, dinsdag zag ik een frisse groep voor me staan.”

Finale leeft

Operatie ‘fusie’ lijkt nu al geslaagd. “We hebben nog niets”, gaat Diels verder. “Maar het is een feit dat we al een mooi parcours afgewerkt hebben. In Europa, maar ook voor de Beker van België, troffen we nooit de gemakkelijkste namen. Ons traject was verre van simpel. We hebben Castors geloot en toch gingen we daar winnen. Na de mannen vorig jaar is dit de tweede finale op rij voor Kangoeroes. Voor de club is dit een nieuwe opsteker. Deze finale leeft. Zoals ik hoor, kunnen we in Namen op heel wat steun rekenen. De eerste drie supportersbussen zitten al vol. Anderen maken dan weer de verplaatsing met de auto”, besluit Arvid Diels, die als head-coach op zijn eerste trofee wacht. Na de finale zakt de hele delegatie af naar de Winketkaai, hopelijk voor een feestje.

Becky Massey hervatte deze week de training. De voet van de Belgian Cat is aan de beterhand. Wellicht komt ze in aanmerking voor een selectie, spelen is een andere zaak.

