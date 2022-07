Argenta Classic 2-Districtenpijl, vorig jaar na wolkbreuk stopgezet, gaat weer van Deurne naar Ekeren

wielrennenTwee koersen tussen Deurne en Ekeren zondag. Om 11.30 uur bijten de mannen in een UCI-koers categorie 1.2 de spits af. Vanaf 14 uur is het de beurt aan de vrouwen in een 1.1. Vorig jaar werden beide wedstrijden door een wolkbreuk stopgezet en niet meer hernomen.

De koers voor vrouwen hoort tot de nieuwe SKM Ladies Cycling Cup, een verzameling van vijf UCI-wedstrijden in de provincie Antwerpen. Borsbeek en Nijlen liggen reeds achter de rug. De Argenta Classic 2-Districtenpijl is de derde manche. Noorderwijk (15/8) en Aartselaar (4/9) zijn de volgende koersen. De stand wordt aangevoerd door Marthe Truyen, derde in Borsbeek en tweede in Nijlen. In het jongerenklassement staat Marith Vanhove aan de leiding. “We krijgen 25 ploegen aan de start, alleen jammer dat we geen team uit de World Tour konden aantrekken”, aldus organisator Patrick Schollaert. “In de toekomst hopen we enkele grotere teams aan te trekken.”

Veel afzeggingen

Wat misschien zal kunnen als de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen die momenteel wordt gereden, een andere plaats op de kalender inneemt. De Argenta Classic 2-Districtenpijl voor vrouwen gaat over vijf ronden in Deurne en vier in Ekeren. De mannen doen in beide districten een rondje meer. Voor de organisatoren was de zoektocht naar ploegen niet echt eenvoudig.

“Heel wat Duitse teams hebben de voorbije dagen afgezegd”, zucht Schollaert. “Blijkbaar hebben ze na de nationale kampioenschappen allemaal problemen gekregen met coronabesmettingen. Sport Vlaanderen-Baloise ontbreekt ook. Die ploeg bouwt elk jaar na het Belgisch kampioenschap een pauze in. Heel jammer dat de Vlaamse opleidingsploeg niet meedoet. We kunnen hen niet verplichten. Nochtans is Sport Vlaanderen één van onze sponsors.”

Tarteletto-Isorex

Toen de Argenta Classic 2-Districtenpijl nog de Havenpijl was stond Sport Vlaanderen-Baloise wel altijd aan de start. De wedstrijd stond toen begin augustus op de internationale kalender. De organisatoren gaan het vooral moeten doen met niet-professioneel continentale teams uit binnen- en vooral buitenland. Tarteletto-Isorex zakt met Gianni Marchand, Jeroen Eyskens, Thibau Verhofstadt, Lennert Teugels, Jonas Goeman, Kobe Vanoverschelde en Jarno Jordens naar Deurne af.

Lees ook: meer wielrennen