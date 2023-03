Arbnor Muja (Antwerp) maakt zich op voor eerste interlands met Kosovo: “Volgens veel voetbalfans verdiende hij dit al eerder”

Voetbal Jupiler Pro LeagueOndanks de nederlaag tegen Charleroi stapte toch één Antwerpspeler met een kleine smile op het gezicht de nieuwe week in. Winger Arbnor Muja (24) staat immers voor zijn interlanddebuut met Kosovo. “Muja’s status in Kosovo is veranderd sinds zijn transfer naar Antwerp.”