Arben Mamusha promoveert met GS Hoboken: “We willen meteen een meerwaarde zijn in eerste nationale”

Vrouwenvolleybal Liga A Het Gentse team van coach Morand gaat zwaar onderuit tijdens het duel tegen VC Oudegem: “Pijnlijk”

Met de tweede plaats in de Champions Play-offs als inzet lagen zondagavond de verwachtingen hoog, net voor de krachtmeting tussen VC Oudegem en VDK Gent. De regionale derby werd een stevige afknapper voor de Gentse ploeg. Bij de vrouwen in het wit hing het allemaal als los zand aan elkaar. We zagen opvallend weinig sfeer bij VDK en een heel schaarse teambeleving. Dat stond in schril contrast met het roze team aan de overkant, waar het spelplezier wel groot was.