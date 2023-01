ARB Hamme wint met 3-2 tegen Moeskroen: het behoud in eerste nationale komt wel heel dichtbij

Vooraf was het belang van de confrontatie met Moeskroen genoegzaam bekend. Bij winst zou men schitterende zaken doen, bij verlies zou men echt wel in het degradatiemoeras verzeilen. Coach Kristof Vermeir onderschrijft de stelling. “Tegen Moeskroen moest het niet mooi, tof of intelligent zijn. Enkel de drie punten waren van belang. We hebben vijfenzeventig procent van het duel gedomineerd, zodat onze winst meer dan verdiend was.”

“Als ik de match analyseer, stel ik vast dat we de bal hadden, maar daar te weinig mee gedaan hebben. Daardoor bleef het spannend tot het einde. Op vijftig seconden van het einde lukken we de winnende treffer. In die laatste vijftig seconden bleef de spanning. In de laatste seconde ging er nog een bal van Moeskroen naast. Misschien hadden we ook wat geluk, maar dat mag ook eens.”

Complete kern

Deze winter nam de club afscheid van Benjamin Tusar, maar voor het overige is de kern van Hamme eindelijk weer compleet. Kristof Vermeir erkent het belang. “Isaias Furtado is terug uit Portugal. Tegen Moeskroen misten we nog de geschorsten Matija Rajh en Adnane Arbaoui. Vrijdag zullen ze er in Antwerpen opnieuw bij zijn. Dat maakt een groot verschil. We wisten dat januari cruciaal zou worden. Tegen Eisden en Moeskroen pakten we vier op zes.”

“Volgend weekend hebben we in Antwerpen niets te verliezen. We kunnen vrank en vrij spelen. Zeven dagen later ontvangen we Malle. Als we die match kunnen winnen, ziet het er helemaal goed uit. Door de winst tegen Moeskroen hebben we nu zeven punten voorsprong op Bilzen en Malle. Bovendien komen we op gelijke hoogte van Moeskroen en telt Hasselt slechts drie punten meer. Het gekke is dat we nu zelfs opnieuw van de eindronde kunnen dromen, al is dat zeker niet onze eerste doelstelling.”

Werk aan de winkel

Had men in Hamme voor het seizoen verwacht dat men zo hard zou moeten knokken? Kristof Vermeir is duidelijk. “Neen. In tweede nationale hadden we een (te) grote kern. Nu bleek dat we door blessures een te kleine kern hadden. In eerste instantie willen we zo snel mogelijk absolute zekerheid hebben over het behoud. Dat moet ons toelaten om al aan volgend seizoen te denken. Een aantal spelers ligt nog onder contract, maar de verbintenissen met Karlo Malosevac en Filip Pezelj lopen af. Beiden gaven al aan dat ze zich goed in hun vel voelen bij ons, maar er moet gepraat worden. Met het behoud op zak loopt dat bij iedereen net iets vlotter.”

