ARB Hamme promoveert vrijdag bij winst tegen Morlanwelz eindelijk naar eerste nationale

Echte werk

Luc Nys beseft dat de titelviering de start zal zijn voor het echte werk. In tweede nationale kampioen spelen, is immers nog iets anders dan zich wekelijks te moeten meten met de top van het Belgische futsal. “We hebben bewust gewacht om naar volgend seizoen te kijken. Zolang de titel geen feit is, willen we ons concentreren op deze competitie. Veel zorgen maak ik me trouwens niet op dat vlak. Al onze buitenlanders hebben een doorlopend contract of hebben al verlengd. Luka Tesija was de laatste, maar hij heeft intussen ook zijn woord gegeven. De komende weken bekijken we nog of er een versterking nodig is en waar we die zullen halen. In het binnenland of in het buitenland.”