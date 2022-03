ARB Hamme promoveert naar eerste nationale na 14-0-winst tegen Morlanwelz: “Eindelijk!”

Enige titelspanning hing er tegen Morlanwelz nooit in de lucht. De tegenstand was te beperkt om van een echte wedstrijd te kunnen spreken. De 14-0-overwinning is een mooie bekroning van een schitterend seizoen. Twee jaar geleden volstond negentien op negentien niet om de mogen promoveren. Vorig seizoen werd er nauwelijks gespeeld. Nu klonk het unisono ‘Eindelijk’. Dit Hamme zal in eerste nationale heus geen meeloper zijn. Een plaats is de linkerkolom is een realistische doelstelling in het debuutjaar.

Manier waarop

Coach Kristof Vermeir deelde in de vreugde. “Eindelijk! Twee jaar lang hebben we hard gewerkt. Deze titel is dan ook meer dan verdiend. We wisten dat we het konden, maar we moesten elke week afrekenen met ploegen die dubbel gemotiveerd waren. In februari liep het even wat moeilijker, maar dat is nu slechts een nota in de marge. De manier waarop we kampioen speelden, was natuurlijk fantastisch. Het maakte het volksfeest helemaal af.” Abdelhakim Sababti trad zijn coach bij. “Na twee jaar krijgt de club eindelijk de beloning, waar ze recht op heeft. Dat is fantastisch.” Ook Adnane Arbaoui genoot van de vreugde. “Eindelijk worden we beloond. Reken er maar op dat we er in augustus vol tegenaan gaan om een goed figuur te slaan in eerste nationale.”