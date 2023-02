ARB Hamme is misnoegd over gelijkspel tegen Malle: wellicht toch voldoende voor het behoud in eerste klasse

Futsal eerste nationaleDe degradatiekraker tussen ARB Hamme en Krijnen Malle eindigde op een 3-3-gelijkspel. Wie onderaan staat, schiet in principe niet bijster veel op met een punt. Hoewel men bij Hamme weinig opgezet was met de puntendeling, doen de Oost-Vlamingen wellicht toch de beste zaken in de rangschikking. Hamme telt intussen acht punten meer dan ‘degradant’ Bilzen.

Op de Facebookpagina van de club (zie hieronder) wordt het gelijkspel van ARB Hamme tegen Malle uiterst lauw onthaald. Coach Kristof Vermeir geeft een genuanceerd beeld. “Het gelijkspel zorgde voor emoties bij ons. We gingen voor de winst. We hebben daar de hele week ook naartoe gewerkt. In dat geval waren we zo goed als zeker van het behoud in eerste klasse en konden we met één oog naar boven kijken. Dat is ons niet gelukt tegen een rechtstreekse concurrent. Vandaar dat de kritiek begrijpelijk is.”

(lees verder hieronder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ommekeer

Wellicht zal dat ene punt ook al voldoende zijn om het behoud te verzekeren. Om dat ene punt heeft de ploeg trouwens fel moeten strijden. Kristof Vermeir bevestigt. “Tot drie minuten voor het einde van de match keken we tegen een 0-3-achterstand aan. Toen pakten we uit met powerplay en dat leverde resultaat op. Het was een frustrerende avond. Als je de match achteraf overschouwt, kan je ook blij zijn met dat punt. (lacht) Het was duidelijk dat er stress in de groep zat, ook al wil ik de verdiensten van de tegenstander zeker onderstrepen. Malle heeft me positief verrast. Na drie minuten kwamen ze al op voorsprong, je zag dat ze meteen zeer gemotiveerd waren. Wij toonden weinig dynamiek in ons spel en dat is zeker ook toe te schrijven aan Malle. Op het einde van de wedstrijd zat je in een situatie waarin beide ploegen konden winnen.”

Kalender

Vrijdag staat Hamme voor een loodzware verplaatsing naar Charleroi. Virtueel staan de Carolo’s op de tweede plaats. Kristof Vermeir blikt vooruit. “In Charleroi hebben we niets te verliezen. De kern zal in principe voltallig zijn. Nadien zijn we twee weken vrij (mede door het forfait van Borgloon, red.). Begin maart trekken we dan naar Bilzen. Die match wordt heel belangrijk. Bij winst in Limburg kunnen we echt zeker zijn van het behoud.”

Lees ook: meer futsal