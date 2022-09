ARB Hamme doorstaat première op het allerhoogste niveau tegen Eisden met glans

Futsal eerste nationaleVoor de match tegen Eisden zat men in Hamme toch wat met klamme handjes. Een matige voorbereiding had het vertrouwen van de nieuwkomer niet meteen opgevijzeld. Voor de rust was dat ook merkbaar. Na de pauze liep het vlotter. De Hammenaren haalde het finaal verdiend met 5-2. Meteen een mooie binnenkomer bij de elite.

Na exact twee minuten mocht Matija Rajh op aangeven van Filip Pezelj het allereerste doelpunt van Hamme in eerste nationale scoren. In de eerste helft was het spel aan beide kanten nerveus, zoals dat wel vaker voorkomt bij een ouverture van een kampioenschap. Karim Deladrière was niet helemaal verwonderd. “Onze voorbereiding verliep met ups en downs. Het is logisch dat we in deze fase van het jaar nog moeten zoeken naar elkaar. We moeten ons als nieuwkomer op het hoogste niveau nog aanpassen aan het hogere ritme. Dat komt wel.”

Volledig scherm Voor de aftrap was er sprake van enige nervositeit bij de thuisploeg. © RV

Nerveuze start

De Hammenaren konden de voorsprong aanvankelijk niet vasthouden. Janssen lukte van dichtbij de gelijkmaker. De thuisploeg moest niet bekomen van de kleine opdoffer, want luttele seconden later stond men opnieuw voor. Met dank aan de Limburgse doelman Lahraoui die flagrant in de fout ging. Arbaoui nam het cadeau dankbaar aan. El Hammouchi kon de bonus zelfs verder opdrijven, maar negen seconden voor de rust lukte Paulus na een zesde fout en bijhorende strafschop de aansluitingstreffer. Rust 3-2. Na de rust liep het vlotter voor Hamme Deladrière lukte de 4-2 met een fraai hakje. Pezelj zorgde voor een comfortabele marge van drie doelpunten. In de slotfase was Eisden tactisch niet meer in staat om de zaken om te buigen. De eerste 5-2-zege van Hamme was een feit.

Volledig scherm Matija Rajh (l) en Karim Deladrière hadden een belangrijk aandeel in de 5-2-winst tegen Hamme. © RV

Uitblinker

Matija Rajh gaat de geschiedenisboeken in met zijn eerste treffer voor Hamme in eerste nationale. “Natuurlijk is het leuk dat ik al vroeg in de match de score mocht openen. Ik vind het evenwel veel belangrijker dat we een geslaagd debuut kenden. Vorig seizoen wonnen we vlot de titel in tweede, maar dat is geen garantie. We beseften vooraf dat de start belangrijk zou worden. De eerste drie matchen zijn tegen ploegen van ons niveau, maar nadien krijgen we kleppers als Antwerpen en Anderlecht voorgeschoteld. Deze vroege winst moet ons vertrouwen geven voor wat de komende weken volgt.”

Doelpunten

Doelpunten : 2’ Rajh (1-0), 5’ Janssen (1-1), 5’ Arbaoui (2-1), 13’ El Hammouchi (3-1), 20’ Paulus (3-2), 24’ Deladrière (4-2), 26’ Pezelj (5-2).

Volledig scherm De spelersgroep van Hamme mocht een eerste keer vieren dit seizoen. © RV