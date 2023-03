ARB Hamme doet zichzelf pijn na nederlaag in Bilzen: “Dit verlies was helemaal niet nodig”

Futsal eerste nationaleHamme heeft slechte zaken gedaan. De inhaalwedstrijd tegen Pibo Bilzen werd met 6-4 verloren. Door deze nederlaag blijven de Oost-Vlamingen hangen op de achtste plaats in de rangschikking. Het behoud in eerste nationale is nog geen definitief feit. Hamme heeft nog een lastige kalender af te werken, maar heeft het lot wel in eigen handen.

Coach Kristof Vermeir verbloemt niet dat de nederlaag in Bilzen een streep door de rekening is. “Dit verlies is aangekomen, dit verlies was helemaal niet nodig. Ik zeg niet dat Bilzen de zege heeft gestolen, maar het had ook helemaal anders kunnen lopen. Na de rust troffen we vier keer het doelhout. Net voor de rust kwamen we op 1-2. Toch lieten we de thuisploeg op enkele seconden van het einde van de eerste helft nog de gelijkmaker scoren. Dat was een kantelmoment.”

Volledig scherm Kristof Vermeir stelt dat Hamme nog drie punten nodig heeft om het behoud te verzekeren. © EVL

Karlo Malosevac

De voortekenen waren evenmin gunstig. Kristof Vermeir beaamt. “Enkele minuten voor het einde van de maandagtraining viel doelman Karlo Malosevac geblesseerd uit. Er was niemand in de buurt, toen hij plots een krak in de enkel hoorde. Het gewricht zwol meteen ferm op. We hebben een scan laten uitvoeren, maar er zat nog te veel vocht in het gewricht om een duidelijk beeld te krijgen van de blessure. Het gaat niet om een breuk. We vrezen voor gescheurde enkelbanden. Wellicht is zijn seizoen voorbij. Mentaal heeft Karlo het nu even moeilijk. Ik heb hem verteld dat dergelijke letsels nu eenmaal bij een carrière horen. Zijn tijd komt nog. Een excuus voor de nederlaag is dat trouwens niet. El Ajaji deed het prima.”

Volledig scherm Karlo Malosevac zal dit seizoen wellicht niet meer in actie komen. © EVL

Twee keer uitgesteld

Kristof Vermeir vond het niet opportuun om midweek te spelen. “De match was al twee keer uitgesteld, omdat de zaal niet vrij was. Sommige van mijn spelers moesten eerst nog werken. Als je dan een verre verplaatsing moet maken, is dat niet ideaal. Ook dat is geen excuus, maar een gegeven. Door het verlies moeten we nog vol aan de bak. De komende weken bekampen we nog Herentals, Anderlecht, Hasselt en Châtelet. Minstens één van de matchen moet nog gewonnen worden. Verder moeten we ook kijken naar de onderlinge duels onderaan.”