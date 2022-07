ARB Hamme debuteert in eerste nationale met vernieuwde ploeg: “We blijven met beiden voeten op de grond”

ARB Hamme heeft zijn huiswerk gemaakt. Coach Kristof Vermeir is tevreden over het verloop van het tussenseizoen. “Traditioneel komen en gaan spelers na het seizoen. Abdes El Hafid en Sadek El Ouamari hebben de club verlaten. Beiden zullen volgend jaar uitkomen voor Koekelberg. Ilias Nsis zal eveneens andere oorden opzoeken. Hij keert terug naar CB Jette. Van onze buitenlanders is Luka Tesija de enige die vertrekt. Hij had een verbintenis voor één seizoen en dat werd niet verlengd. Luka heeft een nieuw contract ondertekend bij een Kroatische eersteklasser.”

Versterking

De overige kernspelers verlengden hun contract. Intussen werden ook al enkele versterkingen binnengehaald. Kristof Vermeir knikt bevestigend. “We haalden drie buitenlandse versterkingen in huis. Met Isaias Furtado trokken we een tweeëntwintigjarige Portugese pivotspeler aan. Vorige maand werd hij in de Italiaanse serie A-2 nog uitgeroepen tot MVP van de play-offs. De vijfentwintigjarige Benjamin Tusar heeft dan weer de Sloveense nationaliteit. Hij was eerder aan de slag bij het Tsjechische Sparta Praag en de Italiaanse clubs Pordenone, Cosenza, Catania en Arzignano. Daarnaast zijn we nog in vergevorderde onderhandeling met een Argentijnse Italiaan. Je merkt dat we ons niet enkel meer focussen op ex-Joegoslavië. Ik denk dat diversiteit in een spelergroep een pluspunt is. Futsal in de Balkan wordt anders gespeeld dan in Mediterrane landen. We kunnen er enkel maar ons voordeel uit halen. In principe is onze kern rond, tenzij er zich nog een echte opportuniteit zou aandienen. We blijven met beide voeten op de grond.”

Volledig scherm Benjamin Tusar was de voorbije tijd actief in Italië. © RV

Voorbereiding

In de voorbereiding ontlopen de Hammenaren Belgische eersteklassers. Kristof Vermeir geeft nadere toelichting. “We hebben wel geprobeerd om eersteklassers vast te leggen, maar dat is niet eenvoudig. Bovendien is het vervelend als we het in augustus opnemen tegen een topklasser die we drie weken later opnieuw ontmoeten in de competitie. Toch ben ik content met de planning. We ontvangen de Franse topklasser Lille Métropole en beëindigen de voorbereiding met het toernooi in Lier. Op 2 september openen we dan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Eisden Dorp. Dat wordt een eerste test.”

Oefenwedstrijden

De volgende oefenwedstrijden werden afgesloten: ARB Hamme-Futsal Academy Antwerpen (5/8), ARB Hamme-Lille Métropole (12/8), CB Jette-ARB Hamme (19/8), GS Hoboken Ster-ARB Hamme (22/8), Proost Lierse tornooi (26/8).

