ARB Hamme begint aan sprookje in eerste nationale: “We blijven als debutant bescheiden”

Futsal eerste nationaleARB Hamme en de buitenwereld zitten momenteel nog niet helemaal op dezelfde golflengte. De buitenwereld verwacht veel van de promovendus in eerste klasse, terwijl het bestuur en de technische staf de ambities temperen. Feit is dat club met veel enthousiasme is begonnen aan de voorbereiding op de eerste campagne bij de elite.

Vorige week oefende ARB Antwerpen tegen tweedeklasser Futsal Academy Antwerpen. Het werd een logische 9-2-overwinning. Dit weekend kwam het Frans Lille Métropole Futsal over de vloer. Het werd een 10-8-overwinning die in de eerste helft (rust: 6-2) al gestalte kreeg. Voor de rust was het spel fris van de lever. Na de herneming kwamen de pijnpuntjes naar voor. Mist de ploeg geen ervaren centrale verdediger, zoals men die vorig seizoen met Abdelhakim Sababti wel in de rangen had lopen?

Opener

Bestuurder Kris De Bondt kijkt uit naar het eerste weekend in september. “We openen het kampioenschap met een thuiswedstrijd tegen Eisden Dorp. Nadien volgen verplaatsingen naar Moeskroen en Malle. Ik verwacht van dat drieluik toch wel wat punten. Het zijn tegenstanders, waarvan we menen dat ze van ons niveau zijn. Na drie matchen volgen wedstrijden tegen Antwerpen en Charleroi (beiden thuis, red.) Voor ons zijn dat echte topmatchen, waarbij we meteen zullen weten waar we aan toe zijn. Op zich vind ik dat geen slechte kalender. Ik vind wel dat we als debutant bescheiden moeten blijven. Het behoud blijft dan ook onze eerste betrachting. Nadien zien we wel waar we uitkomen.”

Volledig scherm Voor de rust bracht Hamme goed zaalvoetbal. Daarna kwam Rijsel opzetten. © RV

Stageweekend

De wedstrijd tegen Lille Métropole Futsal kaderde in een stageweekend. Coach Kristof Vermeir geeft meer duiding. “We zijn nu sinds eind juli aan het trainen. Voor de groep gebeurt dat drie keer per week (Daarnaast zijn er nog individuele trainingen, red.). De voorbije weken werd er al goed werk geleverd. Dit weekend speelden we op vrijdag tegen de Fransen. Op zaterdag is er teambuilding. In de voormiddag is er nog een groepstraining. Na de middag is er een mountainbiketocht en doen we aan padel. De dag wordt afgesloten met een barbecue samen met de medewerkers.”

Versterking

Kristof Vermeir zag enkele ‘gevestigde waarden’ vertrekken, maar is in de wolken met de nieuwe gezichten. “Isaias Furtado, Carlitos en Benjamin Tuzar bieden alleszins een meerwaarde. Je merkt dat die jongens al in buitenlandse competities ervaring hebben opgedaan. Ze zijn zeer professioneel ingesteld en pasten zich vlot aan de ploeg aan. Hopelijk blijven ze ook in de competitie verder renderen.”