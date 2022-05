Apolloon Spurs Kortrijk en HBC Izegem sluiten sterke play-offs af met goed gevoel, maar: “We moeten volgend seizoen nog dat extra stapje kunnen zetten”

“Een match die we nooit mogen verliezen”, zucht de Kortrijkse T1 Luc Vercauteren. “We domineerden die partij, stonden op een gegeven moment zeven punten voor, maar opnieuw konden we het niet afmaken in het wedstrijdslot. Dat is een probleem dat dit seizoen verschillende keren naar de oppervlakte kwam. Dat zal volgend seizoen een pak beter moeten, als we onze stijgende ambities willen waarmaken. We hebben onze sterkhouders kunnen overtuigen van een verlengd verblijf. Volgende week donderdagavond stelt onze club haar nieuw project voor. Wat er op de agenda staat kan ik je niet vertellen, maar ik kan je wel al vertellen dat we volgend seizoen nog een extra stap willen zetten”, besluit Vercauteren.

Net iets te kort

“Met vijf zeges en vijf nederlagen hebben we het niet slecht gedaan in deze play-offs, al halen we wel net niet de derde plaats, wat mijn doelstelling was. We waren er echter zeer dicht bij, met zelfs even een leidersplaats halverwege de play-offs, maar na enkele nipte nederlagen zakten we uiteindelijk toch nog wat weg. Op de beslissende momenten kwamen we iets te kort. Dat stapje moeten we volgend seizoen durven zetten, al reken ik daarvoor wat op extra versterking”, aldus Mathijs tot besluit.