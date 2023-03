Anzegemspits Kevin De Haspe tekent in één week tijd bij twee clubs: “Olsa voor dit seizoen en Elene-Grotenberge vanaf volgend seizoen”

Steeds meer spelers van het ter ziele gegane Anzegem vinden onderdak. Dat de vlugge aanvaller Kevin De Haspe gegeerd wild zou zijn, stond in de sterren geschreven. De zopas 26 jaar geworden Waregemnaar was afgelopen zaterdag al aandachtig toeschouwer op de derby tussen KSV Oudenaarde en Olsa Brakel. Een duel waar ook Elene-coach Steven Huysveld present tekende en dus ging de naam De Haspe al vlug over de tongen. Uiteindelijk zette de spits zijn handtekening bij de twee clubs. Begin deze week bij Elene-Grotenberge voor twee seizoenen en gisterenavond bij Olsa Brakel om de rest van dit seizoen af te maken.

“Ik voelde eigenlijk al in januari aan dat het verhaal in Anzegem op zijn einde zou lopen. Plots was er geen verplaatsing meer met een bus en dergelijke. Het algemeen forfait kwam dus niet echt als een verrassing. Nadat we te horen kregen dat we vrije spelers waren, ben ik zelf hier en daar wat beginnen rondhoren. Ik kreeg ook een aantal voorstellen en ben dan vrij snel met zowel Elene-Grotenberge als met Brakel tot een akkoord gekomen. Het was mijn grote droom om nog eens voor Olsa te kunnen spelen, want ik heb hier een fantastische periode gekend en mijn carrière is er ook gelanceerd geweest. De club heeft echter al drie nieuwe aanvallers met het oog op volgend seizoen beet en dat maakte dat mijn speelkansen relatief beperkt zouden kunnen zijn. Vandaar ook de keuze om volgend seizoen onder mijn voormalige Brakelse coach Steven Huysveld bij Elene-Grotenberge aan de slag te gaan”, aldus De Haspe.