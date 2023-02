Anzegem verliest in Aalter (3-0) en valt uit de top vier

Voetbal derde nationale AAnzegem is het winnen verleerd. Na de winterstop konden de geel-roden nog maar één punt pakken. Ook uit bij KVE Aalter, ploeg in vorm, ging het voor het team van trainer Pascal Verriest fout. Na de pauze moest doelman Yannick De Temmerman drie keer vissen.

“We wisten dat we de eerste weken na Nieuwjaar een moeilijke kalender hadden met wedstrijden tegen de top drie uit het klassement”, aldus Verriest na het 3-0-verlies bij Aalter. “Bovendien kenden we tegenslagen met enkele schorsingen en blessures. Achterin viel Jordy Janssens geblesseerd weg. Op het middenveld missen we ook al enkele weken Nicolas Gheeraert met een knieblessure. Anderen komen maar tot één training per week. Dergelijke zaken leiden tot iets moeilijkere weken.”

Sterke De Temmerman

Nochtans kon het duel in Aalter de eerste 45 minuten alle kanten uit. Doelman De Temmerman kon net voor het halfuur een kopbal na corner miraculeus uit z’n doelvlak slaan. De bal viel voor centrale verdediger Boris Waegebaert, maar hij duwde van dichtbij naast. De Temmerman greep enkele minuten later nog eens knap in toen Sam Janssens voor hem opdook. Aan de overzijde dreigde Michiel De Bruycker met een vrijschop en een afstandsschot. Net voor de rust dook Seppe Lecour alleen de zestien in, maar thuisdoelman Benny Rogiest kon de 0-1 voorkomen.

Twee maal Vercauteren

Zes minuten na de hervatting werd het 1-0. Mathias Vercauteren, overgekomen van Oudenaarde, kon van buiten de rechthoek aanleggen. De bal week lichtjes af en verdween in de hoek. Vercauteren verscheen even voorbij het uur alleen voor De Temmerman die onvoldoende kon afweren. Bij het aansnijden van het slotkwartier rondde Janssens een scherpe tegenstoot via Jens Hoornaert centraal voor doel keurig af. Voor Anzegem stond de vierde nederlaag in vijf speeldagen op het bord. Waardoor de vierde plaats in de tussenstand verloren ging.

“Bij 2-0 hadden we met een kopbal van Kevin De Haspe een goeie kans op de aansluitingstreffer, maar de bal ging nipt over het thuisdoel”, ging Verriest verder. “Met 2-1 was het vuur in de ploeg wellicht teruggekeerd, maar nu zag ik dat geleidelijk uitdoven. De overtuiging was helemaal weg, niemand deed nog wat hij moest doen.”

Aalter: Rogiest, Smessaert, Waegebaert, Van Kerrebroeck, Verplancke, Sucaet, Vandewalle, Dönmez (76' Deconinck), Hoornaert (78' De Cock), Vercauteren, Janssens (86' Vyvey).

Anzegem: De Temmerman, Belmans, Van De Geuchte, Cottignie, Van Den Berghe (69' Tuytens), Bourgeois, Bamenga (69' Beirlaen), Pauwels (81' Dejonghe), De Bruycker, De Haspe, Lecour.

Doelpunten: 51' en 63' Vercauteren (1-0 en 2-0), 76' Janssens (3-0).

Geel: De Bruycker, Van Kerrebroeck, Van Den Berghe, Sucaet, Beirlaen.

Lees ook: meer voetbal derde nationale A