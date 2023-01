Antwerpse team VR Racing doet het voortreffelijk in de Dakar Classic

De Dakar is halverwege, met vandaag, maandag, de rustdag in Ryiad, een rustdag waarnaar ook de leden van het Antwerpse VR Racing echt naar uitkeken. Na een slopende eerste week staan Dirk Van Rompuy en Chris Goris knap derde algemeen en Erik Qvick en Jean-Marie Lurquin volgen een plaats verder. Bovendien zijn de onderlinge verschillen nog relatief klein en volgt er in de slotweek nog een hele reeks loodzware proeven die over winst en verlies zullen beslissen.

VR Racing heeft er ondertussen een prima eerste week opzitten, “maar het was zwaar, zeker op het einde met de marathon etappes”, aldus Dirk Van Rompuy. “We hebben in de zevende en achtste proef goed gepresteerd met het hele team en blijven vooraan meedraaien. We hebben ondertussen ook onze eerste regelmatigheidsproeven gewonnen en hebben nergens echt zware fouten gemaakt. Ik denk dat we met het hele team trots op de eerste week kunnen terugblikken.”

In de stand leiden de de Spanjaarden Morera-Ruba (Toyota HDJ80) nu met 271 punten, tegenover 388 voor hun directe achtervolgers... gevolgd door Dirk Van Rompuy en Chris Goris (Toyota HDJ80, 416 punten). De andere VR Racing Toyota HDJ80, die van Oostendenaar Erik Qvick en Jean-Marie Lurquin, is vierde in het algemeen klassement met 436 strafpunten, een score die identiek is aan die van de Italianen Bedeschi-Bottallo (Toyota BJ71).

Nog zware tweede helft

“We gaan de tweede week aanvatten zoals we de eerste gereden hebben en we zien wel naar het einde toe”, vervolgt Dirk Van Rompuy. “De Dakar Classic is bijzonder open en de strijd is dus nog verre van gestreden.”

De resterende zes etappes tussen Haradh, Shaybah, Al-Hofuf en de finish in Damman zullen korter zijn, maar de deelnemers zullen torenhoge duinen en een zee van zand moeten trotseren en een behoorlijke stijging van de temperaturen ondergaan. Er is ook de extra uitdaging van de tweedaagse Lege Kwartier Marathon zonder service-assistentie. De finish van de Dakar 2023 is voorzien zondag 15 januari.