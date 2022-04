Antwerpse eersteklassers hebben nog belangen op slotspeeldag van reguliere competitie

FT Antwerpen

De interlandbreak lijkt in Antwerpen op een goed moment te zijn gekomen. Na een verrassende één op twaalf moet de ploeg weer vooruitkijken. Coach Karim Bachar bevestigt. “We nemen het op de laatste speeldag nog op tegen Lier. Uiteraard hopen we opnieuw aan te knopen met de overwinning en ons eerdere spel terug te vinden. Ik heb steeds gesteld dat we klaar moeten zijn voor de play-offs. Dat is een nieuwe competitie. Het duel tegen Lier heeft nog belang voor ons. Bij winst worden we tweede. Indien we zouden verliezen, kan Chatelet over ons springen in de rangschikking. Dat zou een nadeel betekenen in de play-offs. Van dat scenario ga ik niet uit.”

Volledig scherm Manager Staf Verbeeck hoeft naar volgend seizoen toe weinig aan zijn ploeg te veranderen. © RV

Proost Lier

De Pallieters werden ondanks een degelijke terugronde vorige week al veroordeeld tot een degradatie naar tweede nationale. Toch blijft men in Lier niet bij de pakken zitten. Deze week mocht men een ‘troostprijs’ ontvangen. Manager Paul Currinckx geeft duiding. “Proost Lier heeft de Betcenter Freestyle versus de Futsal Challenge gewonnen. Van elke club van eerste nationale werden twee spelers afgevaardigd om deel te nemen aan een challenge tegen freestylers. Voor Lier waren dat Laurenz Simoens en Premton Kajtazi. We zijn fier dat ze deze challenge hebben gewonnen. Ze verdienden daarmee de hoofdprijs van 3.000 euro die geschonken werd aan een een goed doel. Voor Lier was dat de vzw Younited Belgium. Woensdag hebben we de cheque overhandigd.”

Ook naast het veld viel er de voorbije dagen behoorlijk wat nieuws te rapen. Nunes Soares, Aissa, El Uamaari en Schallenbergh verlengden hun contract bij de club. Het vertrek van doelman Robbin Seghers raakte eerder al bekend, maar intussen werd reeds een vervanger aangetrokken. Ex-international Pietro Benetti komt de gelederen versterken. Hij heeft meer dan twintig caps bij de Rode Duivels. In het verleden was hij op het hoogste niveau actief bij Hasselt (zes jaar), Houthalen (drie jaar), Borgloon (drie jaar) en Malle-Beerse (dit seizoen). Aanvankelijk zag het ernaar uit dat ook Laurenz Simoens in Lier zou blijven, maar er kwam een kink in de kabel. Simoens – toch een revelatie dit seizoen – verkast naar Moeskroen. “Ik ben blij dat ik volgend jaar voor Squadra Moeskroen mag spelen en mag helpen om hun ambities te realiseren. Graag wil ik iedereen bij Proost Lier bedanken voor de superervaring die ik er beleefde. Ik mocht veel fijne mensen leren kennen en hoop hen snel terug tegen te komen in eerste klasse.”

Volledig scherm Morad Talhaoui weet vrijdag wie de tegenstander wordt in de play-offs. Borgloon of Charleroi? © RV

Real Herentals

In Herentals blijft het voorlopig nog stil op het transferfront. De ploeg is zeker van de vierde plaats in de reguliere competitie. Vrijdag werkt men de laatste thuiswedstrijd af tegen Eisden Dorp. Voor de Limburgers staat deelname aan de eindronde op het spel. Herentals is scherprechter. In de kwartfinale van de play-offs neemt men het op tegen Borgloon (30 punten) of Charleroi (29 punten). Borgloon moet naar Hasselt, Charleroi werkt thuis de derby tegen Chatelet af. Het kan dus nog alle kanten uit.

Volledig scherm Doelman Pietro Benetti ruilt na dit seizoen Malle-Beerse voor Lier. © RV

KK Malle-Beerse

Voor Malle-Beerse wordt het evenwichtsoefening maken tussen feesten, maar net niet te veel. De ploeg verzekerde zich vorige week na een knappe remonte van het behoud in eerste nationale. Een feestje is dus op zijn plaats. Anderzijds kan de ploeg nog de play-offs halen! Malle-Beerse moet dan thuis winnen tegen het al gedegradeerde Jette. Moet kunnen. Verder moet men rekenen op verlies van Moeskroen tegen het ongeslagen Halle-Gooik. Dat lijkt niet onoverkomelijk. Daarnaast mag Eisden Dorp ook niet winnen bij de buren in Herentals. Mogelijk ligt hier de sleutel voor het vervolg.

Ook naast het veld is men in Malle al druk aan de slag. Nesen, Renders, Wilms, Smets, Vandecaetsbeek, De Beuckelaer en Ahidar verlengden hun verbintenis met de club. Laatstgenoemde sloot tijdens de winterstop aan en bewees een meerwaarde te zijn. Met Chefrino Eind werd een eerste inkomende transfer verricht. Eind is een eenendertigjarige spits uit Nederland. Hij trainde al sinds de winterstop mee en liet een goede indruk na. Met twee spelers lopen nog gesprekken. Men rekent nog op één straffe inkomende transfer.