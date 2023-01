Antwerps vrouwenteam versterkt zich met Famke Boonstra: “Nederlands talent krijgt bij ons de kans om in België topwedstrijden te spelen”

Famke Boonstra is een Nederlandse volleybalster en zij zal vanaf zaterdag speelgerechtigd zijn om het Antwerps vrouwenteam te versterken. “Zij is een 21-jarige hoekaanvalster van 1.92 meter groot”, laat Jean-Marie Vankerkhove met enige fierheid weten. “Zij traint met het Nederlands talentteam - Team 22 - de springplank voor de nationale ploeg. Omdat dit opleidingsteam niet actief is in de Hollandse competitie zocht de beloftevolle volleybalster een mogelijkheid om haar talenten te demonstreren en te ontwikkelen tijdens échte wedstrijden. Die kans krijgt ze bij ons, we zijn erg blij dat ze naar Antwerpen komt.”

Beloftevol talent

“Famke Boonstra past prefect in ons project”, vult trainer-coach Cristina Moga aan. “Wij leiden beloftevolle jongeren op en de Nederlandse aanvalster wordt ongetwijfeld een aanwinst voor onze ploeg. De voorbije zomer hadden we reeds contact met haar, maar toen wou ze de stap nog niet wagen. Nu liet ze - via haar manager - weten dat ze er wel klaar voor is, na een half jaar hard trainen op Papendal, het opleidingscentrum van Nederland. Ze heeft zelf de beslissing genomen. Dat wijst op ambitie en maturiteit. Zich verder ontwikkelen als topspeelster tijdens competitiewedstrijden, dat is wat jonge talenten nodig hebben. Dat is precies hetgeen we haar willen aanbieden.”

Voor Sarah Cools, de meest polyvalente speelster van België, is het nog te vroeg om aan de Ligacompetitie deel te nemen. Zij blesseerde zich in de voorbereiding van dit seizoen aan haar hand en is nog niet inzetbaar. “Sarah Cools geven we tijd om haar blessure te laten genezen”, verklaart de trainer-coach van Brabo Antwerpen. “In samenspraak met dokters, kine en de volledige medische cel zullen we op een verstandige manier beslissen wanneer zij volledig hersteld is.”

