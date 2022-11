Antwerpenaar Ilias Chair met Marokko naar WK en straks oog in oog met Rode Duivels: “Antwerpen is mijn thuis, bij Marokko ligt mijn hart”

Antwerpenaar Ilias Chair heeft zijn eerste WK-selectie beet. Niet bij de Rode Duivels, maar wel bij tegenstander Marokko. De 25-jarige Marokkaanse Belg, die geboren werd in Merksem en opgroeide in Wommelgem, voetbalde bij Ternesse en Lierse, maar maakt intussen al een aantal jaar furore in de Engelse Championship, bij Queens Park Rangers. Prestaties die hem een plaats bij de ‘Leeuwen van de Atlas’ in Qatar opleverden.

Twee jaar geleden lag de richting van Chair als international nochtans nog niet vast. De Rode Duivels bleven een optie en zelfs Polen, met dank aan de Poolse genen van de moeder, waren ook een mogelijkheid. Contact met Roberto Martinez was er, maar tot een selectie kwam het nooit en toen begin 2021 de lokroep van de Marokko kwam, kon Chair die niet weerstaan. Inmiddels verzamelde de middenvelder tien caps waarin hij een keer scoorde, maar omdat hij nog geen vaste waarde is, was zijn wel-of-niet-selectie voor dit WK een dubbeltje op z’n kant.

“Helemaal zeker was ik niet”, aldus Chair vanop trainingskamp in Qatar. “Onze bondscoach (Walid Regragui red.) is nog maar drie maanden in dienst en hoewel ik een aantal positieve gesprekken met hem had, lag ik in balans met nog een aantal anderen. Ik wist dus niet helemaal wat te verwachten op dat moment. Nu ik erbij ben, weet ik dat natuurlijk wel. Hij maakte mij duidelijk wat van me verwacht wordt in offensief en defensief opzicht, maar je begrijpt dat ik daar niet dieper op kan ingaan.” (lacht)

Opvallend is het wel. Zo’n nieuwe bondscoach drie maanden voor de start van een groot tornooi. De samenwerking met Regragui’s voorganger, de 70-jarige Bosniër Vahid Halilhodzic en sinds 2019 aan het roer bij Marokko, werd afgelopen zomer stopgezet omwille van “meningsverschillen”, zo meldde de Marokkaanse voetbalfederatie (FRMF) toen. Een grote verrassing was het niet vanuit de wetenschap dat Halilhodzic vooral onder vuur lag door een conflict met sterspeler Hakim Ziyech.

“Over het vertrek van de vorige coach wordt niet gesproken. De focus ligt op de toekomst met de huidige trainer waarmee we dit WK en daarna de Afrika Cup zullen spelen. Iedereen houdt van zijn aanpak. Het is een goede trainer die weet waarmee hij bezig is.”

Professional

Hoe hoog schat Chair zijn eigen speelkansen in voor dit tornooi? In de laatste twee oefenduels tegen Chili en Paraguay (2-0 winst en 0-0) kreeg hij welgeteld zes minuten. Rekent hij op meer in de generale repetitie tegen Georgië donderdagavond?

“Ik ben klaar als de coach me nodig heeft”, blijft hij diplomatisch. “Zowel om te starten als om de ploeg bij te staan als invaller of vanop de bank. In alle omstandigheden blijf ik een professional. Dit WK is na die twee oefenmatchen ook nog maar de tweede keer dat de coach zijn selectie bij mekaar heeft. Hij probeert dus nog een aantal nieuwe dingen. Maar als voetballer wil je spelen en ik zal vechten voor mijn plaats. Zo heb ik het ook het liefst.”

Hoge verwachtingen

Wat mogen we dan verwachten van een Marokko in opbouw? “Veel”, aldus de Marokkaanse Belg. “We zitten in een pittige groep, maar als je naar onze selectie kijkt, staat er ook bij Marokko veel kwaliteit op het blad. We hebben een aantal jonge, beloftevolle spelers, maar er lopen er ook heel wat rond met ervaring in Europese topcompetities, de Europa League en de Champions League.”

En net daarom is niet iedereen in ons land gerust in de goede afloop wanneer onze nationale defensie, wiens topjaren (mogelijk?) achter ons liggen, het opneemt tegen al dat enthousiaste, jonge, beweeglijke, Marokkaanse talent.

“België is en blijft een favoriet”, vindt Chair. “Zelfs de oudere spelers zijn stuk voor stuk internationale toppers en dan maakt leeftijd helemaal niets uit. Die jongens zijn ervaren genoeg om nog iets extra te brengen op zo’n tornooi en daarnaast zijn er ook jongere spelers bij die de juiste weg zijn ingeslagen in hun carrière. We hebben heel veel respect voor de Rode Duivels, maar ook wij mogen zelfzeker zijn over onze kwaliteiten.”

Dromen

Hoe kijkt hij uit naar het duel met de Belgen? (blaast) Dat wordt een heel speciaal en emotioneel moment. Ik woonde heel mijn leven in Antwerpen. Dat is mijn thuis, België is mijn thuis. Maar bij Marokko ligt mijn hart. Ik voel me vereerd om voor Marokko te spelen. Maar ik heb natuurlijk nog heel veel vrienden in Antwerpen. Samen met België doorstoten naar de volgende ronde is voor mij het droomscenario. ”

En dromen doet Chair na vijf seizoenen QPR ook nog altijd van de Premier League. “Die droom gaf ik inderdaad nog niet op”, zegt hij. “Het WK was er ook een en die is, vroeger dan ik zelf dacht, uitgekomen. Ik zal er dan ook alles aan doen om al mijn resterende dromen te realiseren.”

Promotie

Daarvoor hoeft Chair niet eens meteen te vertrekken. Queens Park Rangers stond twee weken geleden nog op kop in Championship, maar ging de WK-break uiteindelijk in met een 1 op 15 waardoor het naar de zevende plaats tuimelde. “Als ik een ding leerde in de Championship, dan is het dat je niet kan voortbouwen op je vorige wedstrijd of resultaat. Alles draaide goed, maar op korte termijn begon werkelijk alles tegen te zitten. Deze break komt dus op een goed moment. ”

“Maar alles ligt nog open dit seizoen. Intussen is onze ambitie wel om te promoveren. Had je dat bij het seizoensbegin gevraagd, zouden alle 24 clubs in de Championship positief hebben geantwoord op de vraag of ze naar de Premier League wilden. Nu is er al wat meer afscheiding. Maar er zijn nog steeds heel veel kandidaten. Op 11 december ontvangen we leider Burnley en Vincent Kompany en dan is het aan ons om klaar te zijn. Dat het WK dan nog aan de gang is? (lacht) Laten we hopen dat ook Marokko er in die fase nog bij is dan. Als ik moet kiezen, ga ik resoluut voor het WK. QPR heeft dan mijn volle support vanop afstand.”

Finishing strong

“Mijn eigen seizoen? Met drie goals en zes assists had ik een goeie start, maar het kan altijd beter. Ook voor mij is het seizoen dus nog niet gedaan. It’s all about finishing strong. Maar nu gaat mijn volledige focus naar dit WK en alles wat ik hier kan leren. Ik kijk er naar uit om het talent van De Bruyne, Hazard en alle andere wereldtoppers van dichtbij te bewonderen en er dingen van op te steken. Liefst van op het veld.”