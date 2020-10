Antwerpenaar Funso Ojo verzeilt op de bank en sluit vertrek bij Aberdeen niet uit, maar: “Ik ben klaar als ze mij nodig hebben”

Afgelopen weekend nam Funso Ojo het met Aberdeen op tegen Celtic in de topper om de tweede plaats. Aberdeen sleepte in money time nog een gelijkspel uit de brand (3-3). Helaas voor Ojo bleef hij negentig minuten op de bank. En dat niet voor het eerst dit seizoen. Een nieuwe situatie voor de 29-jarige Antwerpenaar die vorig seizoen nog een onbetwiste titularis was in Schotland.

“Ik weet waarom ik van de eerste naar de vierde plaats in de rangorde van middenvelders tuimelde en kan daar weinig aan doen”, aldus Ojo. “Hoewel iedereen topfit was tijdens de voorbereiding ving ik in de groep signalen op van ontevredenheid over de trainingen en onze manier van spelen. Op dat moment kwam de ‘halve Hollander’ in mij boven (lacht) en ben ik op de deur gaan kloppen. Alles vanuit het idee dat we zo’n dingen best voor aanvang van het seizoen op tafel gooiden. Dat initiatief nam de trainer me niet in dank af.”

Andere kijk

“Rancune voelen we niet ten opzichte van elkaar, want als mensen komen we best goed overeen. Onze kijk op voetbal is anders. Momenteel krijgt hij echter gelijk met zijn keuzes. Aberdeen doet het best goed in de competitie en er staan twee jonge middenvelders die alle vertrouwen verdienen omdat ze ook goed spelen. Dat is natuurlijk een probleem voor mij, maar ik ben ervaren genoeg om daar op een volwassen manier mee om te gaan.”

“Natuurlijk sta ik liever op het veld, maar in deze rol ben ik in de eerste plaats motivator voor de jongens die wel spelen en een mentor voor de jongere gasten. En voorts kan ik niet veel meer doen dan elke dag keihard werken om klaar te zijn als ze me nodig hebben. Zo kreeg ik tegen Hamilton (4-2-winst, red.) vorige week ook speelminuten als beloning voor mijn harde trainingsarbeid. Ik voel me fitter dan ooit.”

“Hoe het verder moet? Ik gaf voor het sluiten van de markt deze zomer aan dat ik nog wilde vertrekken, maar de clubleiding wilde daar niet aan meewerken. Ik doe dus meer dan mijn plicht, want ik ben er de man niet naar om mijn geld te verdienen door zo weinig mogelijk moeite te doen. Om eerlijk te zijn: ik voel ik hier niet goed. Wel in de stad Aberdeen, want zowel ik als mijn vrouw Julie wonen hier heel graag. Hoewel ik elke ochtend met de beste intenties aan mijn dag begin, kan ik een bepaald gevoel niet van me afschudden. Volgens mij was dit gewoon een ‘mismatch’. We kwamen overeen om opnieuw rond de tafel te gaan zitten als mijn gevoel niet veranderde bij het openen van de volgende transferperiode. Ik ben benieuwd.”

“Maar mocht dat niet zo zijn, ga ik ook geen gekke dingen doen. Ik las afgelopen weekend nog een interview in jullie krant met Jelle Van Damme waarin hij stelde dat vijftig profspelers die vorig jaar nog aan de bak kwamen, nu zonder club zitten. Dan moet ik vooral blij zijn dat ik een contract héb.”

Leven na het voetbal

“Ik bereid me in elk geval voor op het leven na het voetbal. Al sinds mijn achttiende ben ik actief in de vastgoedsector, maar wil misschien ook wel met sport bezig blijven. Ik heb een diploma als personal trainer en wie weet waag ik mijn kans wel als jeugdtrainer. Jonge spelers motiveren en beter maken is iets wat me aanspreekt. Zover zijn we dus nog niet en in de eerste plaats wil ik toch nog vooral voetballen.”

“Gelukkig kunnen we dat nog, want de situatie is allesbehalve rooskleurig. Corona hield ook in Schotland lelijk huis op een bepaald moment, maar met eerste minister Nicola Sturgeon hebben we iemand die de zaken heel goed aanpakt. Ze luistert niet naar Boris Johnson. (lacht) Zo moest Aberdeen twee à drie maanden geleden in lockdown en was het onlangs de beurt aan Glasgow. Er wordt geen half land platgelegd, maar elke situatie en evolutie wordt apart bekeken.”

“Ook het voetbal ja, want Sturgeon stond deze zomer nog lijnrecht tegenover de federatie nadat acht van mijn ploegmaats in een bar waren geweest waar later een superverspreider bleek te hebben gezeten. En het voorval met Boli Bolingoli bij Celtic deed de reputatie van het voetbal hier ook geen goed. De gezondheid primeert natuurlijk en wij moeten niet te veel zeuren. Natuurlijk is het voetbal, en zeker in Schotland, leuker met de fans, maar we nemen beter geen risico’s. Er was een test met driehonderd fans, maar in de week dat er naar duizend zou worden overgestapt, ging Glasgow in lockdown. Dan herbeginnen ze weer van nul.”

Ploeg van ’t stad

Weg van het schotse voetbaltoneel kon Ojo na de wedstrijd tegen Celtic wel genieten van de derbywinst van Antwerp tegen Beerschot. Hoewel hij een verleden heeft bij beide ploegen, kleurt zijn Antwerps hart rood. “Antwerp mag inderdaad altijd bellen, maar hoe minder ik speel en hoe beter zij het doen, hoe kleiner die kans denk ik. (lacht) Ik volg hen in elk geval op de voet en zag ook meteen de post van Faris (Haroun) op Instagram. De samenvatting bekijken, staat nog op mijn lijstje. Het doet me veel plezier dat Antwerp bevestigde dat het ‘de ploeg van ’t stad’ is.”