Antwerpenaar ‘Big Jack’ Mulowayi bokst zaterdag in Berlijn voor de Europese EBU-titel

Misschien een nobele onbekende voor het grote publiek, maar voor ingewijden in de bokssport is ‘Big Jack’ Mulowayi (36) een klinkende naam. De Antwerpenaar met Congolese roots behaalde eerder al de Afrikaanse en Aziatische titel bij de zwaargewichten. Volgende zaterdag komt daar misschien ook de Europese titel bij. Zijn tegenstander is de zesentwintigjarige jarige Duitser Granit Shala.

Mooi palmares

Met zijn 1 meter 97 en 110 kilogram mag je Jack Mulowayi gerust een stevige jongen noemen. Hij is een fysiek indrukwekkende bokser die na succesvolle passages in het voetbal en het basketbal terechtkwam in de sport waarin hij écht zou excelleren: het boksen. Succes bleef dan ook niet lang uit. “Nadat ik in 2015 de stap naar het profcircuit zette, volgde een zegeparcours van maar liefst zeven overwinningen. Dat leverde mij een gevecht voor de Afrikaanse titel op, waarin ik tegenstander Morris Okolla al in de tweede ronde tegen het canvas mepte. het was een mooie stap voorwaarts. Enkele maanden later voegde ik ook de Aziatische titel toe aan zijn palmares.”