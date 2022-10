Antwerpen wint opnieuw eindronde nationale criterium: drie laureaten en één finaliste

tennisHeel veel overschot was er niet, maar op de eindronde van het nationale criterium in Waterloo ging de beker opnieuw naar Antwerpen. Met dank aan de nationale kampioenen Axel Rombouts (mannen 2), Stefan Schoonderbeek (mannen 4) en Insun Adriaansen (vrouwen 5) én aan Lorena Barberio (vrouwen 4) wiens plek in finale doorslaggevend was.

Antwerpen heeft een rijkgevuld palmares in het nationale criterium en het voorbije weekend kwam daar in Waterloo nog eens een titel bij. De Antwerpse tennissers eindigden samen met Limburg op de eerste plaats met 21 punten, maar omdat Antwerpen één finalist meer telde, waren Frank Muts en Alain Hilven van het Antwerpse gewest in Waals-Brabant aan het feest.

Dat de 26-jarige Axel Rombouts van TC Cantincrode de nationale titel bij de mannen 2 veroverde was allerminst een verrassing. Rombouts heeft ervaring bij de mannen 1 en op snellere indoorbanen voelt hij zich helemaal in zijn sas. Zonder setverlies stoomde Rombouts naar winst. Alleen in halve finale kwam hij in de tweede set even in problemen tegen Martin Capitte uit Waals-Brabant (6-3, 7-6). In finale werden het vlotte 6-2, 6-2-cijfers tegen Limburger Mateo Goubert.

Schoonderbeek en Adriaansen

Nóg vlotter ging het voor Stefan Schoonderbeek bij de mannen 4. Dat de 43-jarige speler van Herakles wel wat meer waard is dan zijn 40 rankingpunten, bewijzen zijn opmerkelijke resultaten van het voorbije seizoen. Schoonderbeek verloor deze zomer slechts één wedstrijd: de finale op Ter Linden tegen William De Ranter. In Waterloo had Schoonderbeek er helemaal zin in en dat mocht Oost-Vlaming Pierre Wasseuil ondervinden in finale: 6-0, 6-0.

Insun Adriaansen (40) van het Brechtse De Merel zorgde voor de Antwerpse titel nummer drie. Adriaansen plaatste zich bij de vrouwen 5 op een drafje voor de eindstrijd, maar daarin moest ze tegen de Waals-Brabantse Claire Carrega wel tot het uiterste gaan. De beslissende gamewinst bij 5-4 in de derde set kwam als geroepen: 2-6, 6-2, 6-4.

Finale voor Barberio

De jonge Lorena Barberio – zij viert deze week haar veertiende verjaardag – van het Wilrijkse Azua geraakte tot in de finale bij de vrouwen 4. Die finaleplek was voor Antwerpen uiteindelijk belangrijk in de eindafrekening. Barberio knokte zich in de tweede set nog mooi terug in de wedstrijd, maar de Limburgse Sante Vanrutten bleek in finale te sterk: 6-1, 7-5.

Lees ook: meer tennis